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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الموكب الأحمر..

ولي عهد الأردن يجوب الشوارع على ظهر سيارة مكشوفة في تقليد ملكي|شاهد

الموكب الاحمر
الموكب الاحمر

انطلق موكب الزفاف الملكي الذي يقل ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله وعروسته رجوة آل سيف، ليجوب شوارع العاصمة عمان ويرافقه "الموكب الأحمر" ضمن مسار محدد حتى يصل إلى قصر الحسينية، حيث يقام حفل استقبال ومأدبة عشاء رسمي للضيوف.

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ويعتبر "الموكب الأحمر" أحد مظاهر الاحتفالات الرسمية والمناسبات الوطنية بالأردن، وظهر منذ تأسيس المملكة في 1964.

 

وكان في بداية تأسيسه يرافق الموكب فرسان يركبون خيولا بيضاء اللون، والآن تم استبدالها بالدراجات النارية.

ويتم تجهيز الموكب الأحمر وفقا لبروتوكول معتمد لدى التشريفات الملكية الأردنية، وتتوزع السيارات خلال سير الموكب وفقا تشكيلات محددة.

 

ويتكون الموكب من 20 سيارة "لاند روفر" 14 منها تشارك في الموكب و6 سيارات احتياطي، وترافقها 10 دراجات نارية، ويتشكل الموكب 71 فردًا من الحرس الملكي، يرتدون جميعهم أوشحة حمراء على صدورهم ترمز للشهداء.

ينطلق موكب ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني، من قصر زهران ليجوب شوارع العاصمة عمان، ضمن مسار محدد يبدأ من قصر زهران ليمر من الدوار الثالث باتجاه الدوار الرابع، وصولا إلى الدوار الثامن " شارع زهران"، ثم باتجاه دوار الشعب، ودوار المدينة الطبية "شارع الملك عبدالله الثاني" باتجاه شارع سعد خير وصولاً لقصر الحسينية.

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