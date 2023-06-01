وصول الملك عبد الله الثاني وقرينته إلى قصر الحسينية.. فيديو

وصل الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية وقرينته إلى قصر الحسينية الآن، نقلا عن التلفزيون الأردني، وفي أنظار الأمير الحسين ولي العهد الأردني وقرينته.



ووسط أجواء احتفالية، عُقد قران الأمير الحسين ولي العهد الأردني على رجوة آل سيف في حفل زفاف مهيب بالأردن.

استقبال الضيوف

واستقبل الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وقرينته، ضيوف الأردن من مختلف أنحاء العالم الذين حرصوا على حضور فعاليات حفل زفاف الأمير الحسين .

ووزع عدد من المواطنين الأردنيين صور الأمير حسين بن عبد الله، في الشوارع والميادين وسط أجواء تملؤها الفرحة كنوع من أنواع التعبير عن سعادتهم والاحتفال بأميرهم وولي عهد مملكتهم.

