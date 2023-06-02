إحباط مخطط انقلاب بمحافظة عراقية

كشف مصدر أمني عراقي بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة تتعلق بعملية ليلة إفشال مخطط اسقاط المحافظ، فيما بيّن أن من ضمن المطلوبين قضائيا مسؤولين كبار في المحافظة ومقربين من المحافظ نفسه.

وقال المصدر بحسب وكالة شفق نيوز، إن "العملية الأمنية من قبل جهاز الأمن الوطني في المحافظة استمرت لغاية الساعة الخامسة فجراً، حيث تم اعتقال ثلاثة أشخاص حتى الآن، فيما تواصل القوات الامنية ملاحقة 7 آخرين قاموا بالمشاركة في عملية التخطيط للإطاحة بالمحافظ محمد الغزي، من خلال افتعال التظاهرات وحرق الشوارع واقتحام مبنى ديوان المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "من بين الذين تلاحقهم الأجهزة الامنية مسؤول رفيع سابق بديوان المحافظة ومستشارين للمحافظ بالوقت الحالي وموظفين كبار "، موضحاً ان" قاضي التحقيق المختص أصدر امراً بملاحقة المشاركين في المخطط وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".