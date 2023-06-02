12 ساعة.. تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق محور 26 يوليو

تعيد بعد قليل الإدارة العامة لمرور الجيزة فتح محور ٢٦ يوليو اعلي نفق وادي النيل بالاتجاهين بعد إعلانها اغلاقه كليا لإزالة كباري المشاة المتعارضة مع مشروع المونوريل لمدة 12 ساعة.

وقالت انه في اطار تنفيذ الاعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط ٦ أكتوبر بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر والقيام بالأعمال التحضيرية لاستلام موقع أعمال محطة مونوريل وادى النيل والكائنة بمحور ٢٦ يوليو مما يستلزم إزالة كبارى المشاه المتعارضة مع المشروع.

لذا يستلزم الأمر إجراء غلق كلى بمحور ٢٦ يوليو بالإتجاهين أمام حركة المرور لإزالة كوبرى المشاه الثاني الكائن بالإتجاه القادم من كوبرى ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تحديداً أعلى نفق وادى النيل نظراً لوقوف معده من الحجم الكبير ونش رفع عملاق) وذلك لمدة يوم واحد فقط بدأت من الساعة ١٢ صباح اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٢ حتى الساعة ١٢ ظهراً بنفس اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٦/٢.

تحويلات مرورية

نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:-

اولاً: الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر اتجاه نادى الزمالك وكوبرى ١٥ مايو

- حركة المركبات القادمة من هذا الإتجاه وترغب بالسير اتجاه كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته.

۲ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة أخري الى مسار محور ٢٦ يوليو وصولاً الى كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين.

ثانياً : الإتجاه القادم من نادى الزمالك وكوبرى ١٥ مايو اتجاه ميدان لبنان ومناطق ٦ أكتوبر:-

١- حركة المركبات القادمة من هذا الإتجاه وترغب بالسير اتجاه ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر تقوم بالدخول الى الطريق الداعم لمحور ٢٦ يوليو الذى تم تمهيده ورفع كفاءته.

٢ - استكمال السير بالطريق الداعم حتى فتحة الخروج للعودة مرة الى مسار محور ٢٦ يوليو وصولاً الى ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر.