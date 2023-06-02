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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يقترح حصول مختلف الوزرات على برامج في «الوطنية للتدريب» أسوة بالصحة

خالد بدوي ، عضو مجلس
خالد بدوي ، عضو مجلس النواب

ثمن النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب كوادر وزارة الصحة، أمس من الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، موضحا أن الأكاديمية تقوم بدور هام وفعال فى تطوير ورفع كفاءة ومهارات العنصر البشري فى مختلف المجالات.

 

وأضاف " بدوي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن البرامج التدريبية التي تستخدمها الأكاديمية مصنفة وفقا لأعلي المعايير العالمية، حيث استطاعت  من خلالها خلق فكر تدريبي متميز ومستدام، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وأقترح "بدوي" أن تحصل مختلف الوزارات على تلك  البرامج التدريبية  خلال الفترات المقبلة بما يستهدف الاستثمار في العنصر البشري والذي بدوره يضمن تطوير منظومة العمل بالقطاعات المختلفة.


يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، شهدا أمس الخميس،  تخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب كوادر وزارة الصحة بالأكاديمية.

خالد بدوي مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب الأكاديمية الوطنية للتدريب

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