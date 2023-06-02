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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن أسعار جراند هايلاندر 2024 الجديدة

توجراند هايلاندر
توجراند هايلاندر 2024

أتاحت تويوتا أداة جديدة لبناء سيارة جراند هايلاندر 2024 متوفرة الآن عبر الإنترنت حتى يتمكن العملاء من بناء نسختهم المثالية من السيارة متعددة الاستخدامات الجديدة المكونة من ثلاثة صفوف. 

تبدأ الأسعار من 44405 دولارًا أمريكيًا ، ولكن أعلى سعر مع كل خيار وملحق هو 65203 دولارًا أمريكيًا.

 

يوضح الجدول التالي أسعار القطع تلو الأخرى لجراند هايلاندر:

توجراند هايلاندر 2024

تأتي فئة Platinum Hybrid Max التي تتصدر النطاق مع عدد غير قليل من وسائل الراحة كميزات قياسية، وفتحة السقف البانورامية، ومرآة الرؤية الخلفية الرقمية ، والإضاءة الداخلية المحيطة ، ومقاعد الصف الثاني الأمامية والتدفئة والتهوية، وستيريو JBL بـ 11 مكبر صوت. 

 

يأتي هذا الطراز مزودًا بأربع أسطوانات مدعومة كهربائيًا بشاحن توربيني سعة 2.4 لتر بإجمالي قدرة نظام تبلغ 362 حصانًا، يربط ما يصل إلى ست سرعات أوتوماتيكية يمكنها سحب ما يصل إلى 5000 رطل.

 

تأتي معظم التكلفة الإضافية من الملحقات، هناك قطع متوفرة مثل أقفال العجلات ، وحصائر الأرضيات، والشعارات السوداء، وواقيات حواف الأبواب، وفيلم حماية الطلاء ، وكاميرا القيادة المتكاملة، وواقيات الطين، ورفوف السقف، ووصلة السحب، والمزيد.

 

سيتم طرح جراند هايلاندر للبيع هذا الصيف.

 

 

تويوتا تويوتا جراند هايلاندر جراند هايلاندر Platinum Hybrid هايلاندر

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