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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يقرر تعيين حامد الزعبلاوي مدرسا بمعهد العلوم التجارية بالمحلة

تعيين حامد الزعبلاوي
تعيين حامد الزعبلاوي عضو هيئة التدريس بالمعهد التجاري بالمحل

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي قرار بموافقته علي تعيين الدكتور حامد عبد الجليل إبراهيم الزعبلاوى في وظيفة مدرس بقسم العلوم الأساسية لتدريس مقررات القانون بالمعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى دعما لإثراء المعرفة وتثقيف الطلاب استعدادا للعام الدراسي الجاري .

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وحمل قرار وزير التعليم العالي تعيين "حامد الزعبلاوى" مدرس القانون بالمعهد العالى للعلوم التجارية بالقرار الوزارى رقم 731 لسنة 2023 م ضمن حزمه من القرارات الرئيسية لدعم الحياة الدراسية علي مستوي معاهد وكليات وجامعة بمختلف محافظات الجمهورية .

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من جانبه أكد "الزعبلاوي" أنه يحرص علي تقديم رسالة علمية كاملة لكافة طلاب وطالبات المعهد تهدف إلي تأهيلهم للسوق العمل وبناء مستقبلهم دراسيا وفق معايير مقررات العلوم الأساسية للقانون التجاري خلال الفترة المقبلة .

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وانتابت حالة من الفرحة والسعادة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد التجاري بالمدينة العمالية لصدور ذلك القرار تزامنا مع بدء امتحانات نهاية العام الدراسي واستمرار الاستعدادات القصوي للأنشطة الصيفية للطلاب والطالبات خلال الأشهر المقبلة .

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