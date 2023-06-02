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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس تحرير الإندبندنت: علاقة تركيا بـ روسيا متطورة ومع أمريكا استراتيجية

اردوغان وبوتين
اردوغان وبوتين

قال الكاتب الصحفي التركي محمد زاهد جول رئيس تحرير صحيفة الإندبندنت التركية، إنّ تركيا جزء أساسي من المنظومة الغربية ولا يمكن الانفكاك عنها بسهولة، وبالتالي، فإن علاقة تركيا مع الولايات المتحدة تاريخية ومتميزة منذ تأسيس أمريكا حتى الآن.

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وأضاف «زاهد»، خلال حواره مع الإعلامي منى شكر، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «المقارنة بين أمريكا وروسيا بالنسبة إلى تركيا هي مقارنة غير واقعية إلى حد كبير، لأن هناك علاقة متطورة مع روسيا، أما العلاقات التركية الأمريكية فإنها بنيوية واستراتيجية رغم الخلافات الكبيرة بينهما في الوقت الراهن، وهي من أكثر الأزمات حدة في تاريخ سياسات العلاقة التي تجمع بين البلدين».

 

وتطرق رئيس تحرير صحيفة الإندبندنت التركية، إلى الحديث عن المنطقة العربية، لافتا إلى وجود رؤية عربية في قمة جدة، وبدلا من الحروب والفوضى يمكن القول بشكل واضح إن المنطقة العربية تتجه إلى سياسة مختلفة، بخصوص الرغبة في فتح صفحة جديدة للعلاقات مع دول الجوار مثل تركيا.

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