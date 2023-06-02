حضور أمين حلف الناتو مراسم تنصيب أردوغان رئيسًا لـ تركيا غدًا

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" ،اليوم الجمعة، عن زيارة الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج لأنقرة غداً يوم السبت، لحضور مراسم تنصيب وأداء يمين رجب طيب أردوغان رئيسًا لتركيا لولاية جديدة، وسيجري محادثات معه.



وتأتي زيارة ستولتنبرج في وقت يتزايد فيه الضغط على أردوغان لوقف عرقلة انضمام السويد إلى الحلف، بحسب موقع إن تي في التركي.

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج الخميس أنه سيزور أنقرة صرح ستولتنبرغ أنه خلال زيارته الفردية ، سيلتقي مع الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن عضوية السويد في الناتو.



وأكد في حديثه للصحافة قبل اجتماع وزراء خارجية الناتو الذي عقد أمس في أوسلو ، عاصمة النرويج ، على أهمية انضمام السويد للحلف.

وأكد ستولتنبرج أن تركيا وحلفاء آخرين وجهوا الدعوة إلى السويد وفنلندا للانضمام إلى عضوية قمة قادة الناتو التي عقدت في مدريد العام الماضي.