بعد العصابات.. رئيس السلفادور يعلن الحرب على الفساد

ذكرت فضائية يورونيوز أن الرئيس السالفادوري نجيب أبو كيلة، أعلن عن نيته للترشح لعهدة رئاسية ثانية، وهتف أنصاره آنذاك "إعادة الانتخاب".

خلال خطابه أمام أعضاء الكونجرس بمناسبة عامه الرابع في المنصب، التزم الرئيس السالفادوري نجيب أبو كيلة، الذي تولى منصبه في العام 2019 بوضع حدّ لمعدلات عمليات القتل التي تشهدها بلاده التي تسجل أحد أعلى معدلات القتل في العالم، وتوعد بسجن عشرات الآلاف من أعضاء العصابات المشتبه بهم في التورط في جرائم القتل.

وقال أبو كيلة: "اليوم نعلن الحرب على الفساد"، الذي اعتبره شر "مستوطن" يشبه العصابات، مضيفًا: “مثلما حاربنا العصابات بكل الوسائل القانونية التي نملكها، سنبدأ أيضًا حربًا مباشرة صد الفساد”.

وعد أبو كيلة ببناء "سجن" أيضًا "للمجرمين ذوي الياقات البيضاء" تمامًا مثلما بنى سجنًا ضخمًا لأعضاء العصابات.

منظمات حقوق الإنسان.



بنى أبو كيلة سجنًا ضخمًا يستوعب 40 ألف سجين، وهو "أكبر سجن في أمريكا"، مع نظام حبس شديد تندد به منظمات حقوق الإنسان.