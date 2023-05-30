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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكم غيابي على رئيس السلفادور السابق بالسجن 14 عاما بسبب تفاوضه مع العصابات

رئيس السلفادور السابق
رئيس السلفادور السابق ماوريسيو فونيس

حكم على رئيس السلفادور السابق ماوريسيو فونيس بالسجن 14 عاما لتورطه في مفاوضات مع عصابات خلال فترة إدارته. وأجريت المحاكمة ، التي بدأت في أبريل ، مع فونيس الذي يعيش في نيكاراغوا ، حيث غيرت السلفادور قوانينها العام الماضي للسماح بإجراء محاكمات غيابية.

اتهم المدعون فونيس بالارتباط غير المشروع والفشل في أداء واجباته فيما يتعلق بهدنة العصابات التي تم التفاوض عليها في عام 2012. ونفى فونيس التفاوض مع العصابات أو منح امتيازات لقادتها.

تلاحق السلفادور فونيس ، الذي شغل منصب الرئيس من 2009 إلى 2014 ، بتهم مختلفة في قضايا متعددة.

بالإضافة إلى ذلك ، حُكم على وزير الأمن السابق في فونيس ، الجنرال ديفيد مونجويا بايس ، بالسجن 18 عامًا لدوره في المفاوضات. 

تلقى فونيس عقوبة إجمالية قدرها 14 عامًا ، منها ثماني سنوات لتهمة الارتباط غير المشروع وست سنوات لعدم أداء واجباته.

ويُزعم أن مفاوضات العصابات كانت تهدف إلى تقليل معدل جرائم القتل المرتفع في البلاد من خلال تقديم مزايا لقادة العصابات المسجونين. 

جدير بالذكر أنه في عام 2015 ، صنفت المحكمة العليا في السلفادور العصابات على أنها منظمات إرهابية.

 

المحكمة العليا جرائم القتل رئيس السلفادور وزير الامن سلفادور نيكاراغوا

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