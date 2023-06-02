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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صورة مثيرة للجدل ورسالة من سميرة سعيد لجمهورها بسبب إنسان آلي

بوستر أغنية انسان
بوستر أغنية انسان آلي

طرحت الديفا سميرة سعيد برومو أغنيتها الجديدة "إنسان آلى " التى ستصدرها خلال أيام،  على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل، وكتبت سميرة "أخيرا أغنية إنسان آلى .. أغنية تلخص ما بداخلي وداخل كل إنسان يعيش في هذا العالم المتوتر الملىء بالصخب والصوت العالى والتكنولوجيا الحديثة التى تحاصرنا وتجعلنا نشتاق الى الهدوء وحياة الزمن الجميل.. ترقبوها قريبًا.


وظهرت  الديفا في الصوره كالعادة بشكل خارج عن المألوف، حيث ظهرت بوجهها نصفه حقيقى ونصفه الآخر روبوتيك. 


أغنية إنسان آلى  كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع وميكس وماستر ماهر صلاح ورؤية نضال هانى ومن إنتاج سميرة سعيد وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

طرحت الديفا سميرة سعيد على اليوتيوب، وجميع التطبيقات الموسيقية، ومحطات الراديو أغنيتها الجديدة، "زعلنا من بعض"، والتى تعود من خلالها إلى نمط الأغنيات الطربية، وهى الأغنية التاسعة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى تقوم بطرح أغنياته على فترات متقاربة..  أغنية "زعلنا من بعض" كلمات رمضان محمد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقى أمير محروس، وإخراج نضال هانى.
 

وكانت قد طرحت المطربة سميرة سعيد برومو كليب "زعلنا من بعض" على حسابها الرسمى لموقع أنستجرام، وظهرت في البرومو وهي تقف أمام المايك، وعلقت على البرومو كاشفة عن اسم الأغنية، قائلة: "زعلنا من بعض قريبا".. ومن المقرر أن تطرح الديفا سميرة سعيد، آخر أغنيات الألبوم وهى أغنية "إنسان آلى" خلال الأسابيع المقبلة.

سميرة سعيد الديفا سميرة سعيد إنسان آلي

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