ساعات على انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية .. 141 ألف طالب يؤدون الامتحانات | وتوجيه من الإمام الأكبر

انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية غدا

الإمام الأكبر يوجه بتوفير المناخ الملائم خلال الامتحانات

141 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات في ٥٨٨ لجنة

غرفة عمليات مركزية لمتابعة الامتحانات وحل فوري للمشكلات

تشكيل الكنترول من 1600 معلم يعملون لمدة 12 ساعة يوميا

تخصيص 16 مركزا للتصحيح على مستوى الجمهورية

تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدا السبت، ويشهد قطاع المعاهد الأزهرية حالة تأهب قصوى استعدادا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية.

ووجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتوفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل يليق بالأزهر ويتيح لطلابه أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

ويهتم الأزهر بالشهادة الثانوية اهتماما كبيرا، لأنها تعد مرحلة فاصلة ومهمة في حياة كل طالب، كما أنها ليست نتاج أو حصاد عام واحد؛ بل حصاد أحد عشر عاما من الجهد والمذاكرة والمثابرة، تُبنَى عليها مستقبل الطلاب وآمالهم، كما أنها حصاد أسرة كاملة ضحت بالغالي والنفيس من أجل تعليم أبنائها، لذا ما كان للأزهر أن يضحي بهذه الجهود الكبيرة، ليكافأ هذه التضحيات الثمينة بجهود كبيرة، لحماية جهود الطلاب وتضحيات أولياء أمورهم، فيستعد الأزهر للشهادة الثانوية الأزهرية مبكرا، حتى يستطيع أن يخرجها في أبهى صورة تليق بمكانة الأزهر وبجهود الطلاب وتضحيات أولياء أمورهم.

رفع درجات الاستعداد القصوى

والتقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، برؤساء لجان الثانوية الأزهرية ومساعديهم وحثهم على الاهتمام بطلاب الشهادة الثانوية، وأنهم مسئولية وأمانة في أعناقهم، كما بينّ أن الشهادة الثانوية الأزهرية هي أكبر دليل على تكامل وتعاون مؤسسات الدولة مع بعضها فهي ليست نتاج مؤسسة واحدة، كما أنها تعد مسألة أمن قومي، لأنها تختص بأبناء وبناة المستقبل، لذا الأخطاء فيها غير مقبولة، وامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في الأعوام الماضية تؤكد أن الأزهر استعد لها أفضل استعداد، فنتج عن ذلك عدم وجود حالات تسريب العام الماضي، وهذا العام استخدمنا كل السبل لنجاحها بإذن الله بما فيها التحول الرقمي والذي نتج عنه خدمات جديدة تحدث لأول مرة في الشهادة الثانوية الأزهرية.

تجهيزات الشهادة الثانوية الأزهرية



وأما تجهيزات الشهادة الثانوية الأزهرية فيوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن جنود الأزهر المخلصين يواصلون الليل بالنهار استعدادا لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية منذ فترة طويلة، وأنه تم التجهيز للشهادة الثانوية الأزهرية على أكمل وجه وأفضل استعداد، وكل شخص في منظومة الامتحانات يعرف ما عليه من واجبات وما سيقدمه، وذلك بعد عقد الكثير من اللقاءات والاجتماعات التي وضحت وظيفة الجميع، مبينا أنه تم تجهيز غرفة عمليات مركزية في قطاع المعاهد سوف تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة مهمتها الوقوف على أي عوائق أو مشاكل وحلها عل الفور.

بداية الاستعدادات للامتحانات



وعن البداية الحقيقة للاستعداد للشهادة الثانوية الأزهرية فيذكر الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أنه من بداية شهر يناير من العام الجاري كانت انطلاقة استعدادات الثانوية الأزهرية، حيث تم التنبيه على الطلاب بتسجيل بياناتهم للتقدم للشهادة الثانوية على بوابة الأزهر الإلكترونية والذي استمر لمدة شهرين، وكذا المتقدمين لرئاسة اللجان ومساعديهم قاموا بالتسجيل على بوابة الأزهر للاختيار من بينهم العدد المطلوب للجان، كما تم اختيار الملاحظين إلكترونيا دون أي تدخل بشري ومن وقع عليه الاختيار تم تجهيز خطابات الندب لهم، وهذا العام تم إرسال 25 ألف خطاب ندب للملاحظين، بجانب 10 آلاف من الإداريين والعمال.



وتطرق رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إلى الحديث عن وضع الأسئلة، مبينا أنه تم وضع الأسئلة من خلال خبراء ومستشاري المواد التعليمية برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية في جميع التخصصات، بالإضافة إلى مشاركة خبراء من جامعة الأزهر، وتم إعداد الأسئلة في شهر أبريل، وبعدها تمت عملية الطباعة بعد إعداد إحصائيات الطلاب من قبل الإدراة المركزية للامتحانات وتم الطباعة بداية شهر مايو، كما قمنا بتسليم جميع الأسئلة لجميع المناطق الأزهرية في مراكز توزيع الأسئلة.

أعمال كنترول الثانوية الأزهرية



أعمال كنترول هي حلقة الوصل والحلقة الأهم في سلسلة الاستعداد للشهادة الثانوية الأزهرية فهي التي يتم من خلالها خروج النتيجة إلى الطلاب، ويبين خالد إبراهيم، رئيس كنترول الثانوية الأزهرية، أنه تم انتداب 1600 معلم للعمل في الكنترول تم اختيار 50% منهم عن طريق القرعة وهم الذين يعملون لأول مرة والـ 50 % الأخرى من الذين لديهم خبرات سابقة، ليكملا بعضمها البعض، ولإتاحة الفرصة للجميع، مبينا أن العمل يبدأ من الساعة السادسة صباحا ويستمر لأكثر من 12 ساعة يوميا في الأيام العادية ويستمر العمل في الكنترول لمدة شهرين.

ويضيف رئيس كنترول الثانوية الأزهرية أننا بدأنا أعمال الكنترول بمراجعة جميع استمارات الطلاب والتي جاوزت هذا العام 141 ألف استمارة، وبداية من السبت المقبل مع بداية الامتحانات نقوم باستلام أوراق الإجابات من اللجان يوميا من جميع المحافظات وإعدادها وترقيمها الترقيم السري وتشطيب الفراغات من كل ورقة إجابة ونزع الاسم من ورقات الإجابة، ثم نأخذ 5 % من أوراق الإجابات بطريقة عشوائية ونصححها للوقوف على مدى سهولة وصعوبة الامتحانات ونسبة النجاح، وبعدها يتم وضعها في مظاريف وإعدادها للتصحيح، وبعد انتهاء الامتحانات يتم إرسالها لمراكز التصحيح والتي تقدر بـ 16 مركزا للتصحيح على مستوى الجمهورية.

ويتابع رئيس كنترول الثانوية الأزهرية أنه بعد الانتهاء من التصحيح في مراكز التصحيح يتم مراجعة أوراق الإجابة مرة ثانية سؤالا سؤالا، كما يتم مراجعة جمع الدرجات مرة أخرى، ثم يتم الرصد على شيت ورقي وعلى الحاسب الآلي لاستخراج النتيجة للطلاب، مبينا أنه يتم تأمين الكنترول تأمينا شديدا تحت إشراف رجال الداخلية، حيث يتم توفير مجموعة للإطفاء ومجموعة للحراسة على مدار 24 ساعة، كما أن المبنى محاط بالكاميرات من جميع الجوانب.

مستجدات الثانوية الأزهرية



ويعد التحول الرقمي هو النقطة الفاصلة وأهم المستجدات في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، حيث يؤكد سيد عبدالعاطي، مسؤول البرمجة الإلكترونية بالإدارة المركزية للامتحانات، أنه لأول مرة تطبع أرقام الجلوس وبطاقات التعارف بصورة الطالب إلكترونيا، كما أن كل أعمال أمانة السر كلها أصبحت إلكترونية من خلال برامج أعدتها الإدارة المركزية للامتحانات، كما أن اختيار الملاحظين تم إلكترونيا وكذا رؤساء اللجان ومساعديهم.

متابعة دورية للجان الامتحانات

وصرح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أنه ستكون هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان في مختلف المحافظات والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وليس تهويل أو تخويف الطلاب؛ بل توفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتي يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات، كما أن دورهم أيضا سماع الطلاب وتوصيل طلباتهم لنا للوقوف عليها، ومعرفة صعوبة وسهولة الامتحانات، وأن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير، فالطلاب في جل اهتماماتنا وفي المقام الأول، ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا.

كما التقى وكيل الأزهر، برؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم.



وأكد الضويني أنه لم تثبت إلينا حالة تسريب واحدة العام الماضي بفضل جهود أبناء الأزهر المخلصين، مضيفا أنه لابد أن نبذل من الجهود ما يكفي لوضع الأزهر في مكانته، مشددا على ضرورة توفير مناخ هادئ وجو مناسب للطلاب حتى يستطيعوا أن يؤدوا الامتحانات، موجها رسالة للطلاب:" اطمئنوا فلن نضيع جهودكم وتعبكم".

واختتم وكيل الأزهر كلمته لرؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بأن الطلاب بذلوا جهودا كبيرة طوال العام، لذا علينا توفير الجو المناسب لهم، وهذا حقهم وواجبهم علينا، موضحا أن هذا وقت ثمرة عام كامل لطالب اجتهد طوال العام، كما أنه وقت الحصاد لأسرة ضحت بالغالي والنفيس لوصول أبنائهم إلى هذه اللحظة الفارقة في حياة ومستقبل أبنائهم، لذا علينا أن نكون عند حسن ظنهم.

وأكد، ضرورة اتباع ما يلي: العمل على توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات، والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها، مشددا على ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

وأكد الشيخ عبدالغني، أنه تم الانتهاء من جميع استعدادات امتحانات الثانوية الأزهرية، مبينا أن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية جاهزة وعلى أتم استعداد لانطلاق الامتحانات، وسوف تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، و مهمتها الأساسية الوقوف على أي عوائق أو مشاكل وحلها على الفور.

من جانبه صرح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن إدارة الامتحانات انتهت من جميع أعمالها الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تم إرسال جميع الأسئلة لمراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية، كما تم إرسال جميع جوابات الانتدابات الخاصة بالملاحظة في الشهادة الثانوية لجميع المناطق، وتم توزيعها على السادة المعلمين بالفعل وعلم كل معلم لجنته، كما أن رؤساء اللجان بدأوا عملهم بالفعل في لجانهم وجهزوا اللجان على أفضل حال.



عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.