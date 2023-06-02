انتظام امتحانات الدبلومات وفيديو عن الثانوية العامة|حصاد أخبار التعليم في 7 أيام

شهد التعليم قبل الجامعي في مصر عددا من الأخبار والأحداث والقرارات المهمة التي لفتت انتباه جميع المهتمين بالشأن التعليمي في مصر على مدار الأسبوع ، وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد حصاد التعليم في أسبوع للوقوف على أبرز الأحداث.

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2023

شهد هذا الأسبوع انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في جميع محافظات الجمهورية ، وفقا للجداول المعتمدة رسميا لمختلف التخصصات والنوعيات "الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي" بنظام الثلاث والخمس سنوات

وخاض امتحانات الدبلومات الفنية 2023 على مدار الاسبوع ، 715432 طالب وطالبة في عدد (2542) لجنة بجميع النوعيات.

وصرح الدكتور محمد مجاهد – نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بأن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، كما أكد على تحقيق الانضباط والنظام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

زيارة وزير التربية والتعليم للوادي الجديد

توجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى محافظة الوادى الجديد، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة للعملية التعليمية فى جميع أنحاء الجمهورية

وخلال الزيارة .. تفقد الوزير مجمع ٣٠ يونيو الحكومي، و مبنى مديرية التربية والتعليم بالمجمع، بالإضافة إلى تفقد مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية "نموذج للتعليم الفني" التي تعمل بالطاقة الشمسية، و تفقد المدرسة المصرية اليابانية بالمحافظة، وتفقد مبنى مدرسة الخارجة المتميزة والمتكاملة، كما يتفقد الوزير سير امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية ، وافتتح مدرسة "we" للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظة.





وزير التربية والتعليم يشهد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتماد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نتيجة آخر العام للدور الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 91.89%، وذلك بحضور المهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



إعلان الفيديو التوضيحى لتعليمات وإرشادات الإجابة على امتحانات الثانوية العامة

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فيديو يقدم شرحا تفصيليا مبسطا وإرشادات هامة لطريقة الإجابة على اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، سواء للجزء الخاص بورقة اجابة البابل شيت أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية.

ويمكن لمن يهمه الأمر تحميل الفيديو التوضيحي من خلال الضغط على https://content.moe.gov.eg/bablsheet

وزير التعليم يشارك في المؤتمر الثالث عشر لوزراء التربية والتعليم العرب بالمغرب

شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، فى المؤتمر الثالث عشر لوزراء التربية والتعليم العرب الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من ۲۹ إلى ۳۱ مايو ۲۰۲۳ تحت عنوان "مستقبل التعليم في الوطن العربي في ظل التحول الرقمي".



وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي غيرت جميعها من شكل ومواصفات وظائف المستقبل، وعليه تبذل وزارة التربية والتعليم المصرية جهودا كبيرة لتطوير المناهج التعليمية وفقًا لنظام التعليم الجديد ودمج التحول الرقمي في التعليم بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة ويتوافق مع المواصفات المطلوبة لخريجي المستقبل، مشيرًا إلى أن جيل الطلاب الحالى هو جيل رقمى.



وزير التعليم يلتقي المدير العام للإيسيسكو بالرباط لبحث مستجدات التعاون

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم بالدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)،

وخلال اللقاء تمت مناقشة تطورات البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الإيسيسكو ومصر في مجال التعليم، وفي مقدمتها مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس، الذي سيستفيد منه 2000 معلم ومعلمة في عدد من المحافظات المصرية، وتنطلق مرحلته الأولى قريبا، وتنفذه الإيسيسكو بالتعاون مع الوزارة في مجال تدريب المعلمين، كما تم بحث تنفيذ مشروع الإيسيسكو لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في عدد من المدارس المصرية.