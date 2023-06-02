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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مفتى الجمهورية يكشف أفعالا جزاؤها أفضل من حج النافلة .. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور شوقي علَّام مفتي الجمهورية إنَّ الحج واجب على مَن توافرت فيه شروط الاستطاعة.

وأكد شوقى علام خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق،أن الإنفاق والدفع في مصالح الناس وإعانة الفقراء أَولى من الحج النافلة والعمرة النافلة.

كفاية الفقراء

وتابع المفتى قائلا:" المفتَى به في هذه الآونة أن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس وسد حاجاتهم مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف، وأكثر ثوابًا منها

ونصح مفتى الجمهورية الإنسان بأنَّ يسارع في أداء هذه الفريضة إذا ما توافرت شروط الاستطاعة.

الإعلامي حمدي رزق الحج والعمرة العمرة الفقراء والمحتاجين علاج المرضى مفتى الجمهورية

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