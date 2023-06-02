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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدمت الجمهور بمكانه .. ظهور جريء لـ طليقة الفيشاوي بتاتو مثير

ندى الكامل
ندى الكامل

نشرت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي عدد من الصور الجديدة عبر حسابها على انستجرام وظهر في الصور عدد من التاتوهات في اماكن متفرقة من جسدها ومن بينها تاتو جديد.

نشرت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها للمرة الأولى مع مطرب المهرجانات عنبة.

وظهرت طليقة أحمد الفيشاوي، في الصور مع عنبة، وهما يتنزهان على كورنيش النيل، وعلقت على الصور قائلة: «حب كثير».

كمال يعلق على شائعات زواجه من ندى الكامل
كشف المغني عمر كمال حقيقة علاقته ومشروع زواجه بندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك في تصريحات تلفزيونية له لأول مرة بشكل صريح.

وقال عمر كمال في تصريحاته حول طبيعة علاقته بندى الكامل، وحقيقة توقف مشروع زواجهما:" ندى الكامل إنسانة كويسة ومحترمة جدا.. وبتجمعني بيها صداقة شخصية جدا.. ولو في عموما مشروع زواج بيني وبين أي حد هقول للناس كلها تعالوا شرفوني في فرحي".

واستطرد عمر كمال قائلا، إنه يرفض حاليا الحديث عن حياته الخاصة موضحا:" الناس لما دخلت حياتي الشخصية وأنا السبب.. حياتي الشخصية باظت وعاوز أخليها في طي النسيان بعيدة".

 

عمر كمال مع طليقة الفيشاوي
وفي أول نوفمبر 2022، فوجئ جمهور الفنان عمر كمال، بنشره لفيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك يجمعه بطليقة الفنان أحمد الفيشاوي ويقوم بمداعبتها بفيديو من فيديوهات التيك توك، وعلق عليه قائلا: “بحبه طبعا”.

ويبدو أن الفيديو لعمر كمال تم طرحه على الصفحة الرسمية عن طريق الخطأ، لذا تم حذفه سريعا بعد مرور أقل من دقيقتين من صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وعلى الرغم من استمرار الفيديو على صفحته ما يقرب من دقيقتين فقط إلا أن الفيديو شاهده الكثيرون بل وقاموا بالتعليق عليه، إلى أن قام عمر بحذفه من جميع المنصات وحذف تعليقات الجمهور والتى كانت ما بين التعليق الإيجابي والسلبي.

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