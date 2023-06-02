ماهر فرغلي: خروج جموع الشعب في 30 يونيو دليل على وعي المصريين

أكد ماهر فرغلي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان عملوا في صمت وقدموا أنفسهم للمجتمع المصري على أنهم جماعة معتدلة، مشيرا إلى أن الإخوان استقووا بالغرب لتهديد جيش مصر.

وقال ماهر فرغلي، خلال لقاء له لبرنامج “أفتاح باب قلبك”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن الإخوان عملوا في كافة القطاعات واستطاعوا خداع القوى السياسية المختلفة، مؤكدا أن الإخوان فشلوا على المستوى الاقتصادي والأمني والسياسي.

وتابع الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، أن التاريخ الدموي للإخوان يؤكد أنهم لم يكونوا جماعة دينية أو دعوية، إنما كانت سياسية تستهدف الدولة، مؤكدا انه لم يكن هناك مانع لدى الإخوان من احتلال الغرب لمصر وكل ما سعوا إليه هو الحكم.

دليل على وعي المصريين.

وأشار ماهر فرغلي إلى أن التنظيم الدولي جناح خارجي للإخوان، مؤكدا انهم كانوا سيشكلون حرسًا ثوريًّا لولا تدخل الجيش، وكان خروج جموع الشعب المصري في 30 يونيو دليل على وعي المصريين.

