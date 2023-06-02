جابر القرموطي: جماعة الإخوان حاولوا طمس الهوية المصرية..وثورة 30 يونيو أنقذت الدولة..فيديو

أكد الاعلامي جابر القرموطي، أنه من واجبه تذكير المواطنين بالصورة التي كنا عليها خلال ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أنه تمر علينا الذكرى العاشرة لثورة 30 يوني، وكيف كانت الحشود اممن الشعب المصري، قاموا بالنزول ضد الإخوان.

وقال جابر القرموطي، خلال تقديمه برنامج “مانشيت”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن السنة التي قامت جماعة الإخوان الإرهابية حاولوا طمس الهوية والتاريخ المصري.

كان الوضع سيكون اكثر سوءا.

وتابع مقدم برنامج “مانشيت”، أنه لولا رجال دافعوا وتحملوا المسئولية ووقفوا بكل عزيمة وإرادة بجانب الشعب المصري، كان الوضع سيكون اكثر سوءا.