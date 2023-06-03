برلمانى: نسعى لرفع نسبة المكون المحلي في تصنيع الهواتف

قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إنشاء مصنع لإنتاج موبايلات سامسونج في بني سويف، من أهم الخطوات الإيجابية التي تنفذها وزارة الاتصالات ضمن جهودها في الإرتقاء بالصناعات التكنولوجية مثل الهواتف والتابلت وغيرها.

رفع نسبة المكون المحلي

أضاف “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن العمل علي رفع نسبة المكون المحلي المصري في العديد من المنتجات، أهم الأهداف التي تسعي الدولة لتحقيقها، فضلا عن تلبية الإستهلاك المحلي من سلعة عالية الإنتشار والطلب كهواتف سامسونج، معقبا “ يسهم ذلك في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة”.

لفت عضو لجنة الخطة بمجلس النواب، إلي أنه لابد من التركيز علي زيادة التصدير وليس الإكتفاء بتصنيع المنتج من أجل تلبية الاستهلاك المحلى، منوها إلي أن فكرة تصنيع الموبايلات داخل الدولة تدعم استقرار اسعارها بل وخفضها.

تابع النائب : كما أن إنشاء هذا المصنع في بنى سويف، يسهم في توفير وظائف شاغرة لأبناء محافظة هامة من محافظات الصعيد مما يعمل علي تنميتها وتحسين معيشة القاطنين بها.

أختتم البرلمانى حديثه، بالتأكيد علي أهمية ترجمة توجيهات الرئيس السيسي بشأن النهوض بقطاع الصناعة، الأمر الذي يؤدى إلي شعور المواطن بالتنمية الحقيقية والإنجاز.

واستقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جون سو جونج رئيس مجلس إدارة سامسونج للإلكترونيات- مصر والوفد المرافق له؛ حيث شهد اللقاء الاتفاق على إقامة مصنع لشركة سامسونج لتغطية متطلبات عملاء الشركة فى مصر على مساحة ٦ آلاف متر مربع بمحافظة بنى سويف.

ويوفر المصنع الجديد نحو 1400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية خاصة فى صعيد مصر. ومن المخطط أن يتم البدء فى إنشاء المصنع فى الربع الأخير من هذا العام. حيث سيتم من خلاله إنتاج الإصدارات الحديثة لأجهزة المحمول التى تصنعها شركة سامسونج بأيد مصرية وتكنولوجيا عالمية، علاوة على نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية للسوق المصرى والتى بدورها تؤكد توطين صناعة المحمول فى السوق المصرى.

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر أصبحت مقصدا جاذبا للعديد من الشركات الكبرى العاملة فى مجال تصنيع الإلكترونيات؛ للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية نتيجة للجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار فى صناعة الإلكترونيات بمصر وتوطين هذه الصناعة الهامة تنفيذا لاستراتيجية "مصر تصنع الإلكترونيات"؛ موضحا حرص الدولة على إقرار سياسات تحفيزية للشركات وتوفير كوادر على أعلى مستوى فى التخصصات الداعمة لصناعة الإلكترونيات؛ مشيرا إلى أن إنشاء المصنع الجديد لشركة سامسونج فى بنى سويف يأتى استكمالا لمسيرة التعاون الناجحة مع شركة سامسونج العالمية والتى أثمرت عن تصنيع التابلت التعليمى بمصر.