رواد المحافظات الحدودية يطلق مبادرة وطن واعي للقري البعيدة والاكثر احتياجا

أطلق رواد المحافظات الحدودية مبادرة وطن واعي للقري البعيدة و المحرومة وذلك من اجل بناء الانسان وتعزيز المشاركة الحقيقية للشباب ، وذلك في اطار الحرص علي تقديم برامج من شأنها دعم كافة الفئات من النشئ والمرأة والشباب ،تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعمهم الكامل لتحقيق المبادرات التي تساهم في بناء الانسان.

ومن جانبه اكد الدكتور وليد فهمي رئيس رواد المحافظات الحدودية، علي اهمية التعاون من اجل خدمة الوطن والوصول لكافة القري الاكثر احتياجا والعمل علي تحقيق عمل حقيقي ملموس لخدمة جميع شباب محافظة شمال سيناء، باقي المحافظات الحدودية من خلال البرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة .

المشغولات اليدوية:

وتتضمن مبادرة وطن واعي، تنفيذ رحلة استكشافية اليوم السبت، في محافظة اسوان بمركز شباب نصر النوبة بارمينا ..حيث تتضمن فعاليات المبادرة، تنفيذ حملة تشجير ، وورش عمل للرسم ، والخياطة والتفصيل والمشغولات اليدوية،والحاسب الآلى ،ومحاضرات عن اضرار التدخين ، ومخاطر تعاطي المخدرات. الخ .

ومن جانبه أكد الدكتور وليد فهمي ، علي الاستمرار في تقديم مبادرة وطن واعي، في مختلف المحافظات الحدودية ، بهدف دعم شباب المحافظات الحدودية وتنمية وتطوير وعيهم الفكري والثقافي والمجتمعي ووضعهم علي طريق التمكين والقيادة.