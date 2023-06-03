في الحر الشديد .. أكل الثلج يصيبك بـ 5 أمراض|خلي بالك

بسبب الحر الشديد قد يلجأ البعض الي مضغ مكعبات الثلج أو امتصاصها للشعور بالانتعاش أو وضعها مع المشروبات المختلفة، لتخفيف حدة الحر الشديد والجفاف المصاحب لهذه الحرارة المرتفعة ، دون إدراك للأضرار الصحية والمخاطر التي قد يسببها الإفراط في تكرار تناوله.. نرصد هذه الاضرار وفقا لموقع betterhealth

أضرار تناول الثلج

⁃ يسبب مشاكل خطيرة في الفم والأسنان ، حيث يؤدي الإفراط في مضغ الثلج ترقيق طبقات مينا الأسنان وضعف في الأسنان مما يتسبب في تساقطها على المدى البعيد بالإضافة إلى إصابة بتقرحات الفم واللثة وسقوط الحشوات وكسر في الأسنان.

⁃ الإصابة بقرحة المعدة، لأن البرودة العالية في مكعبات الثلج تضر بحمض المعدة وبطانة المعدة مسببة فيه قرحة مزمنة قد لا تشفى.

⁃ يؤثر تناول الثلج بكثرة على صحة القلب والتسبب في زيادة ضرباته

⁃ فقر الدم يتسبب في الضعف العام وقلة التركيز والنشاط، وتشير الدراسات الطبية أن أحد الأسباب شيوعًا للإفراط في تناول الثلوج هي الإصابة بفقر الدم، طلبًا النشاط والتركيز، ومع ذلك فإن الثلج يضاعف أعراض فقر الدم ويزيد الأمر سوء لدى مرضى الأنيميا.

⁃ قد يسبب الإجهاض ومشاكل في الولادة ..وفقًا للأبحاث الطبية فأن تناول الثلج قد يكون له مضاعفات خطيرة للأم، حيث أن برودة الثلج البكتيريا الموجودة فيه يؤدي إلى تقلصات في المعدة تسبب الولادة المبكرة أو الإجهاد، كما لها دور في انخفاض وزن الطفل أثناء الولادة، ومشاكل في النمو وإصابته في الالتهابات الرئة والجهاز الهضمي للطفل الرضيع.