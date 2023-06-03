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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات

قوات الشرطة
قوات الشرطة

حققت الأجهزة الأمنية بالقاهرة العديد من النجاحات في مجالي مكافحة السرقات والمخدرات والتي تمت بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

فقد تم ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القليوبية لقيامهما بسرقة أتوبيس خاص بإحدى الجمعيات حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأميرية ، واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب  "المفتاح المصطنع" والتصرف فى الأوتوبيس المستولى عليه لدى عميليهما "سيئ النية - مقيمان بمحافظة القليوبية" ، حيث أمكن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة ، كما أقر أحدهما بتقطيع الأتوبيس وبيع بعض أجزائه وأرشدا عن باقى الأجزاء داخل ورشة السمكرة الخاصة بأحدهما ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على أجزاء السيارة المضبوطة واتهمهم بالسرقة .

وكذا ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بارتكاب واقعة سرقة أتوبيس ركاب تابع لإحدى الشركات  ، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" مُستغلاً تواجد مفتاح تشغيل السيارة بداخلها وعدم تواجد السائق ، وتم بإرشاده ضبط الأتوبيس المستولى عليه بمكان إخفائه بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية .. وباستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة ، واتهمه بالسرقة.  

كما تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى ، هاتف محمول من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وعُثر بحوزته على هاتفى محمول أحدهما من متحصلات واقعة السرقة لجهاز لاب توب ، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الضغط على الباب" وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وفي مجال مكافحة المخدرات ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج حال استقلاله سيارة ملك زوجته بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - هاتف محمول .

وضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان حال استقلاله سيارة ملكه ، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول ، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه كما أقر بحيازته لكمية من الأقراص المخدرة داخل الشقة محل سكنه ، وباستهداف الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على كمية من الأقراص المخدرة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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