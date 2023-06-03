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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بأجر يومي.. ضبط 5 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل منزل في المنوفية

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

تمكنت مباحث المنوفية من ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الاثار بمركز قويسنا، حيث تم ضبط الادوات المستخدمة في الحفر.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الاثار بأحد المنازل بمركز قويسنا.

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بالانتقال تم ضبط 5 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر داخل منزل مكون من طابق واحد مبني بالطوب الاحمر ومسقوف بالاخشاب وتبين وجود حفرة عميقة تصل إلي 10 متر وتم ضبط ادوات الحفر المستخدمة.

وبسؤالهم، أكدوا اتفاقهم مع مالك المنزل بالأجر اليومي للتنقيب عن الاثار، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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