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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

امتحانات الثانوية العامة 2023.. 10 نصائح لتسهيل الإجابة على الأسئلة المقالية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قدم الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة 2023 ، توضح كيفية الإجابة علي الأسئلة المقالية القصيرة في امتحانات الثانوية العامة 2023.

وتمثلت نصائح الدكتور تامر شوقي المقدمة لطلاب الثانوية العامة 2023 ، بشأن كيفية الإجابة علي الأسئلة المقالية القصيرة في امتحانات الثانوية العامة 2023 فيما يلي :

  • تدرب جيدا علي مسك الورقة والقلم وحل أسئلة مقال قصير كثيرة حتي تستطيع التعود عليها وتقدير الأفكار المطلوبة وتلك غير المطلوبة للإجابة ،وتقدير الوقت المطلوب للإجابة

 

  • اقرأ السؤال المقالي القصير بشكل جيد ولا تتسرع في الإجابة عليه لان تسرعك قد يؤدي بك الي الإجابة بشكل غير صحيح علي السؤال ، وبالتالي فقد الجزء المخصص له في ورقة الإجابة وضياع وقتك

 

  • ابدأ الامتحان بقراءة وليس حل اسئلة المقال القصير وأثناء إجابتك علي أسئلة الاختيار من متعدد فكر فيما هو مطلوب منك في أسئلة المقال القصير

 

  • حدد أثناء هذا التفكير عناصر الإجابة المطلوبة بالضبط ولا تتردد في استخدامها أثناء الاجابة

 

  • خصص وقتا كافيا في الجزء الثاني من وقت الامتحان للإجابة علي أسئلة المقال القصير، وبعد الانتهاء منها راجع اجاباتك علي أسئلة الاختيار من متعدد ثم راجع اجاباتك علي أسئلة المقال القصير مرة اخري

 

  • لا يشترط ان يكون سؤال المقال القصير في جزئية محددة من المقرر بل قد يشمل اكثر من جزئية ويقيس مهارتك في الربط بينها

 

  • لا تفرط في الإجابة بشكل زائد او غير مطلوب في السؤال المقالي القصير لان طبيعة أسئلة المقال القصير انها تتطلب إجابات قصيرة مباشرة وهي التي ستكون لدي المصحح وسيصحح بناءا عليها

 

  • لا تنخدع بوجود كلمة في سؤال المقال القصير وتحكم انها تتبع جزء معين في المقرر لأن قد يكون المطلوب إجابة من جزئية أخري

 

  • لا تترك اي سؤال دون إجابة حتي لو اجبت بشكل مقارب لما هو مطلوب

 

  • لا تقلق من أسئلة المقال القصير فهي فرصة لحصدك درجات ... وخاصة انها في بعض المواد يكون لها نفس درجات أسئلة الاختيار من متعدد

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

 

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

 

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

 

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية


الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

 

إجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

 

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

 

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

 

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

 

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

 

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

 

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة

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