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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومحافظ القليوبية يتفقدان لجان امتحانات الثانوية

جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية ورئيس المعاهد الأزهرية

تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم السبت، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لجان الثانوية الأزهرية التابعة لمحافظة القليوبية. 

وقاما بزيارة لجان بنها النموذجي وفتيات بنها، أثناء أداء طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الفقه والحديث، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالامتحانات والالتزام بالتعليمات الخاصة بها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم على الوجه الأكمل.


واطمأن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على الطلاب منذ دخولهم اللجان واستلام أوراق الإجابة وكتابة بياناتهم عليها، مؤكدا على وجوب تطبيق التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، و اتباع  الإجراءات الاحترازية والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار.

وأثناء تفقده لسير العمل بلجنة فتيات بنها، لاحظ رئيس قطاع المعاهد تواجد أحد أولياء الأمور خارج اللجنة يلتمس العذر لابنته عن حضور الامتحانات لمرورها بأزمة صحية، حيث وجه فضيلته العاملين بسرعة مساعدته في إجراءات تأجيل الامتحانات لابنته، داعيا المولى عز وجل لها بالشفاء العاجل.

وحرص الشيخ أيمن عبد الغني على تفقد العيادات الصحية داخل اللجان، والاطمئنان على جاهزيتها واستعداتها لحدوث أي طارئ لإتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.


وفي نهاية جولته، تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، ديوان عام الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، حيث عقد اجتماعا مع قيادات المنطقة، الشيخ عبد الموجود دسوقي، الوكيل الشرعي، والدكتور محمد فخري، الوكيل الثقافي، والشيخ عبد الجواد، المشرف العام على الامتحانات بالمنطقة، والدكتور أيمن السيسي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، حيث أكد فضيلته على ضرورة التواصل والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم، لتذليل أي عقبة قد تعرقل سير العمل، حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها.


جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

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