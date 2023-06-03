بدعوة من رئيسها والزعماء الكاثوليك | بابا الفاتيكان يزور منغوليا

يتوجه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان بزيارة، ضمن 4 رحلات، إلى منغوليا واحدة من أكثر الأماكن النائية التي زارها على الإطلاق والتي تضم حوالي 1300 كاثوليكي فقط ولكنها ذات أهمية استراتيجية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية بسبب قربها من الصين.

وأعلن الفاتيكان الزيارة في بيان مقتضب يوم السبت ، قائلا إنها تمت بدعوة من رئيس البلاد والزعماء الكاثوليك.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن التفاصيل ستعلن في الأسابيع القليلة المقبلة.

في أغسطس الماضي ، عين فرانسيس رئيس الأساقفة جورجيو مارينغو ، الإيطالي ، ليكون أول كاردينال يتخذ من منغوليا مقراً له ، حيث يشغل منصب مدير الكنيسة الكاثوليكية.

كان مارينغو في روما الشهر الماضي والتقى بالبابا لمناقشة الرحلة.

تحدث فرانسيس لأول مرة عن إمكانية الذهاب إلى منغوليا في محادثة مع المراسلين على متن الطائرة البابوية العائدة من رحلة إلى إفريقيا في فبراير.

وبحسب وكالة فيدس للأنباء الخاصة بالأنشطة التبشيرية للفاتيكان ، هناك حوالي 1300 كاثوليكي معتمدين في منغوليا من بين حوالي 3.3 مليون نسمة.

وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية ، يُعرف حوالي 60 ٪ من السكان بأنهم متدينون بينما الباقي ليس لديهم هوية دينية.

من بين أولئك الذين يعبرون عن هوية دينية ، 87.1٪ يعتبرون بوذيون ، 5.4٪ مسلمون ، 4.2٪ شامانيون ، 2.2٪ مسيحيون ، و 1.1٪ أتباع ديانات أخرى.

على الرغم من أن عدد الكاثوليك في منغوليا أقل من معظم كنائس الأبرشيات الفردية في العديد من البلدان ، إلا أن البلد مهم للفاتيكان.

لها حدود طويلة وعلاقات وثيقة مع الصين ، حيث يحاول الفاتيكان تحسين وضع الكاثوليك في الدولة الشيوعية.

كانت منغوليا ، التي كانت تُعرف سابقًا باسم منغوليا الخارجية ، جزءًا من الصين حتى عام 1921 ، عندما حصلت على استقلالها بمساعدة الاتحاد السوفيتي آنذاك. ظلت منغوليا الداخلية جزءًا من الصين.

إن زيارة الأماكن التي يشكل فيها الكاثوليك أقلية هي أيضًا جزء من سياسة فرانسيس للفت الانتباه إلى الناس والمشاكل فيما أسماه أطراف المجتمع والعالم.

لم يزر بعد معظم عواصم أوروبا الغربية خلال السنوات العشر التي قضاها كرئيس للكنيسة التي يبلغ عدد أعضائها 1.3 مليار عضو.

ومن المقرر أن يزور فرانسيس البرتغال في الفترة من 2 إلى 6 أغسطس لحضور يوم الشباب العالمي في لشبونة وزيارة ضريح فاطيما. قال إنه قال إنه من المحتمل أن يذهب إلى الهند العام المقبل.