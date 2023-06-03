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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مشكلة خطيرة في كاميرا هواتف Galaxy S23.. وسامسونج تعد بالحل

هواتف سامسونج Galaxy
هواتف سامسونج Galaxy S23

أكدت شركة سامسونج الكورية الجنوبية مؤخرًا أنها ستعالج مشكلة ضبابية الكاميرا التي يعاني منها بعض مستخدمي هواتف Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus، وذلك منذ إطلاق الهواتف في وقت سابق من هذا العام.   

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن المستخدمون قد أبلغوا منذ فترة عن مشكلة في التعتيم في مناطق معينة من الصور الملتقطة بالكاميرا الأساسية في هواتف Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus ، حيث تعرف هذه المشكلة باسم "banana blur".  

 

وفقًا لشركة سامسونج فإن سبب المشكلة هو الفتحة الأوسع للكاميرا الأساسية، وأوضحت الشركة أن الفتحة الساطعة والمفيدة للتصوير في الإضاءة المنخفضة ، يمكن أن تؤدي إلى تركيز انتقائي ملحوظ وتجعل الخلفية تبدو ضبابية في اللقطات القريبة. 

وقالت الشركة إن مهندسي سامسونج يعملون على إيجاد حل ، ومن المتوقع أن يؤدي تحديث البرنامج القادم إلى التخفيف من حدة المشكلة.

 

وفي غضون ذلك ، قدمت سامسونج بعض الاقتراحات لتقليل حدوث المشكلة، ويُنصح المستخدمون بالتراجع عن تصوير الشئ إذا كان على بعد 30 سم تقريبًا من عدسة الكاميرا، بالإضافة إلى ذلك ، يوصى بإمساك الهاتف عموديًا ، وليس أفقيًا أو غير مباشر.  

 

ووفقا لـ Gizmochina تجدر الإشارة إلى أن الأمر استغرق بعض الوقت من سامسونج للاعتراف بالمشكلة ، ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان يمكن حلها بالكامل بسبب طبيعة المشكلة، ومع ذلك ، اقترح بعض المستخدمين تضمين عدسة ذات فتحة مزدوجة يمكن أن يوفر حلا. 

 

 

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