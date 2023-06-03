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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة الوداد

صدى البلد

أختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة الوداد المغربي، التي تقام في التاسعة مساء غد على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم على استاد القاهرة، بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى وفقًا للقواعد المنظمة للبطولة.

وأدى الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة، للحديث في كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

وعقد عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، الاجتماع الفني الخاص بالمباراة، وحضره الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والطاقم الإداري، في حضور ممثلي الاتحاد الإفريقي وحكم ومراقب المباراة ومندوبي نادي الوداد.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة كافة الجوانب الإدارية المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب والزي الخاص بكل فريق، وبقية الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر بالكامل، فيما يرتدي فريق الوداد الزي المكون من القميص الأسود والشورت الأسود والشراب الأبيض، ويرتدي حارس الفريق زيًّا من اللون السماوي بالكامل.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الوداد المغربي دوري ابطال افريقيا استاد القاهرة وسائل الإعلام

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