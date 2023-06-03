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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليلة وداع ميسي وراموس.. تشكيل باريس سان جيرمان أمام كليرمون

صدى البلد

أعلن كريستوف جالتييه، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه أمام كليرمون فوت 63، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما 

خط الدفاع: راموس - حكيمي - بيتشيابو - دانيلو

خط الوسط: فيراتي - فيريرا - وان إيمري

خط الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي - إيكتيكي

وكان فريق باريس سان جيرمان قد توج ببطولة الدوري الفرنسي قبل جولة من نهاية المسابقة للموسم الجاري.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 85 نقطة، بينما يأتي فريق كليرمون فوت في المركز الثامن برصيد 56 نقطة.

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