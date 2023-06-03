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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مشرف مبادرة رد الجميل : محاضرات مجانية للطلاب أسبوعيًا | فيديو

مبادرة رد الجميل
مبادرة "رد الجميل"

أكد ربيع جلال المشرف على مبادرة "رد الجميل" في دمياط، أن فكرة المبادرة كانت قديمة عنده حيث يعطوا محاضرات تعليمية في المساجد والنوادي في نهاية العام.

مضيفا: "اقترحت أننا نعمل المحاضرات في بداية وآخر العام وفي ناس من المجتمع المدني أيدوني ومعايا كل المجتمع المدني في دمياط".

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وأضاف ربيع جلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنهم يوفرون محاضرات مجانية في الابتدائية والاعدادية والثانوية وكان في ملحمة من أول يوم دراسة في ابتدائي واعدادي وثانوي وبتكون يوم الجمعة فقط من كل اسبوع.

 

وأوضح ربيع جلال، أن مواعيد المحاضرات التعليمية تكون الجمعة من كل أسبوع حتى لا نتعارض مع دور المدرسة ولما الشعب لمس الصدق كان بيتم مساعدتنا وكله مجانا، مؤكدا أن أهالي دمياط وفروا أماكن العمل المراجعات النهائية مجانا للطلاب.

رد الجميل مبادرة رد الجميل الابتدائية والاعدادية الإعلامي خيرى رمضان المجتمع المدني الإعدادية والثانوية قناة القاهرة والناس

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