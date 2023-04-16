رد الجميل.. فنان سعودي يروج للمقاصد المصرية في الخليج

دشن الفنان السعودي سعد القحطاني، حملة دعائية عن مصر وما تتضمنه من حضارة وإرث فكري وثقافي، عن طريق نشر فيديوهات له وسط المناطق الأثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبرز سلوكيات المصريين وأخلاقهم الحميدة، لاسيما وانه استغل منصات السوشيال ميديا للحديث عن حبه لمصر وشعبها، والترويج للسياحة المصرية بين أبناء الخليج، لزيارة مصر والتعرف على حضارتها وأهلها والتمتع بنيلها.

وأكد سعد القحطاني، فى تصريحات صحفية أنه قام بهذه الحملة الدعائية لمصر حبا فى مصر وشعبها خاصة وانه عاش طفولته فى شوارع مصر قائلا: "حبيت كل حاجة في مصر طبية شعبها وتعاونه وجمال نيلها وشوارعها، المصريين هما اللي ربوني ودرسولي وتعلمت على يد أساتذه كبار يعرفون كيف للحياة أن تدار، ولها في عنقى جميلا، عشت على أرضها كأعز مواطن من ابنائها".

وأعلن القحطانى عن مبادرة خيرية من خلال تخصيص ثلث الأرباح التي يحصل عليها من منصاته على مواقع السوشيال ميديا أو من الأعمال الفنية لمساعدة المحتاجين، كذلك توفير رحلات عمرة مجانية لصالح بعض الأشخاص، وأن تلك المبادرة جاءت رغبة منه في المشاركة بدور فعال في الأعمال الخيرية، التي يعتقد أنها تخفف المعاناة عن الكثيرين كذلك لدورها في إسعاد الكثيرين سواء بتوفير احتياجاتهم، أو منحهم فرصة زيارة بيت الله الحرام.

جدير بالذكر أن الفنان سعد باشا القحطاني يشارك في الفيلم القصير «ريبوت» الذي يناقش سلبيات التكنولوجيا، ويتناول الجوانب السلبية للتكنولوجيا في إطار عمل فني مبني على قصص لأشخاص يعتمدون بشدة على التكنولوجيا ويعانون من كوارث حياتية نتيجة لذلك.