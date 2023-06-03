عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان توفد لجنة تحقيق للاستماع الى سفيرها بفرنسا

صدى البلد

 قررت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إيفاد لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش، إلى السفارة اللبنانية في باريس؛ للتحقيق مع سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان فيما تم تداوله في وسائل الاعلام اللبنانية والفرنسية حول ملاحقات قضائية في باريس بحق السفير.

وأكدت السفارة - في بيان اليوم السبت - أن الوفد سيستمع أيضا إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين ومقابلة من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عمّا نقل عنها في وسائل الاعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية أصولا، ليبنى عندها على الشيء مقتضاه القانوني المناسب بما يصون المصلحة العامة.

وأعربت الخارجية اللبنانية عن حرصها الأكيد على التعاطي المسئول مع القضية المطروحة بما يصون مكانة وسمعة الدولة وتمثيلها الدبلوماسي المعتمد في العالم ومن ضمنه لدى الجمهورية الفرنسية.
 

 


 

 

اللبنانية باريس الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

أقصر مباراة في مصر| حكاية ماتش انتهي بعد 12 دقيقة فقط في الدوري.. تفاصيل ساخرة

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

ترشيحاتنا

نفسي أكون إعلامية.. الأولى بالشهادة الإعدادية بكفر الشيخ تكشف عن أمنيتها| شاهد

أستاذ طب نفسي يوجه نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة .. تعرف عليها

إياب نهائي الكونفدرالية|اتحاد العاصمة يتأخر بهدف في الشوط الأول أمام يانج أفريكانز

شوط أول إيجابي بين باريس سان جيرمان وكليرمون في الدوري الفرنسي

أسباب ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة بعد تشغيل التكييف في الصيف

بايدن يوافق على قانون رفع سقف الدين الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستحمام بهذه الطريقة يسبب كوارث| احترس

في الحر الشديد .. أكل الثلج يصيبك بـ 5 أمراض|خلي بالك

عمرها 21 قرنا .. إيطاليا تعرض أكبر مجموعة تماثيل برونزية

3 ظواهر جوية متوقعة| الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس الساعات المقبلة

فيديو

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

عاجل.. تفاصيل مطاردة عناصر تهريب مخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

عنيف جدا .. تحذير جديد مرعب من عالم الزلازل الهولندي

فاجعة كبيرة .. تصادم قطارين بالهند وارتفاع كبير في عدد الضحايا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ