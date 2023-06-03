لسنا سلعة ترفيهية| شعبة البن لـ المالية : أدخلونا في رتبة الشاي والسكر

قال حسن فوزي رئيس شعبة البن في الغرفة التجارية في القاهرة، إن وزارة المالية لا تعتبر البن سلعة أساسية وتدخلها ضمن السلع الترفيهية وأن الغرفة دائماً تطالب بضرورة اعتبارها سلعة رئيسية شأنها شأن الشاي والسكر.



وتابع : "البن ينافس الشاي وحجم إستهلاكه 50% مناصفة مع الشاي ونتوقع إرتفاع الاستهلاك مع زيادة إقبال الشباب على تناول القهوة، ومحبيها من الجيل الجديد بإختلاف صنوفها.



كاشفاً خلال مداخلة هاتفية. مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي : أن إرتفاعات اسعار البن حدثت بنسبة 20% قبل فرض الضريبة على البن المحمص والتي لاتتجاوز 3-5% وغير مؤثرة في حركة السعر لافتاً إلى أن أسعار البن تتحكم فيه عدة عوامل أهمها أنه أهم سلعة في البورصات العالمية ويأتي في المرتبة الثانية بعد البترول قائلاً : " الارتفاعات بدأت من قبل الضريبة لانه محكوم بالاسعار العالمية في البورصات العالمية بعد البترول مباشرة كثاني سلعة مهمة واي إرتفاع في البورصات العالمية يسوف ينعكس على الاسواق لاننا نستورده كاملاً ولايوجد إنتاج له محلياً.

حجم المعروض



مضيفاً أنه من ضمن العوامل التي أثرت في حركة الاسعار حجم المعروض والذي تراجع بسبب قلة التدابير الخاصة بعملة الدولار لمستوردي البن من قبل البنوك بالاضافة لنقص المحصول عالمياً على سبيل المثال تراجع حجم المعروض من البن الفيتنامي الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد البن البرازيلي بنسبة 20%.

مضيفاً : البن ينقسم لقسمين المحمص والاخضر والأخير يتم إستيراده بنسبة 95% والضريبة على الاول 3-5% لم يكن لها اي تأثير.



وحول القفزات السعرية في المحال التجارية وبلوغ سعر الكيلو 300 جنيه قال فوزي : البن ليس سلعة مسعرة ووجود بعض المحال التي تغالي في الاسعار محال نسبتها ضئيلة حيث إن 90-95% من المحلات التابعة للغرفة التجارية سعرها واحد بقيم ما بين 200-240 جنيه للكيلو جرام للسادة، والمحوج من 240 إلى 280 جنيها.