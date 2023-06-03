لورا شريف تتألق في الزمالك بـ 3 ميداليات ذهبية بمنافسات جمهورية الأيروبيك

تألقت لاعبة نادى الزمالك الصاعدة لورا شريف في بطولة الجمهورية لجمباز الأيروبيك موسم 2022 - 2023 وحصدت 3 ميداليات ذهبية بعد أن تفوقت في السباق الفردى ومجموعات الثلاثي والخماسي.



ونالت لورا بالمركز الأول في المسابقة الثلاثية مع كل من مليكة خليفة ونادين مصطفي، وقدمت مع المجموعة الخماسية عرضا فنيا بديعا مكونا من اللاعبة الناشئة مع كل من مليكة خليفة وسلمي أسامة وفاتيما ياسر وريتال عاطف ليحصلوا علي المستوي الأول ويتقدموا علي بقية اللاعبات من الأندية والأكاديميات الرياضية المنافسة.



وارتفع رصيد لورا من الميداليات الذهبية إلي 10 ميداليات علي مدار 4 سنوات من احترافها لعبة الجمباز الفني.



كما حصدت الميداليات الذهبية أيضا كل من اللاعبات ريحانة محمود ولارا محمد وليلي محمد وهيا هاني وهاندا كرم.



ويشرف علي الفريق الدكتور عماد علي المدير الفني وأميرة عماد مدربة ومسئول إداري خلود خالد ومدير إداري كابتن مدحت عبد القادر والكابتن أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي، والدكتور سامح حسين عبد العال نائب مدير النشاط الرياضي.