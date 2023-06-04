طاهر أبوزيد: الأهلي أكثر جاهزية وإصرارا.. وشوبير نسخة مكررة من والده

أعرب طاهر أبوزيد، نجم مصر والأهلي السابق، عن سعادته بافتتاح الفرع الرابع للقلعة الحمراء بمنطقة القاهرة الجديدة.



وقال طاهر أبوزيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن النادي الأهلي أحد أعمدة الرياضة المصرية وله محبيه وعشاقه في كل مكان .

وتابع :" إنشاء فرع جديد للأهلي جهد مشكور لجميع مجالس إدارات القلعة الحمراء السابقة، البداية جاءت من جانب مجلس إدارة محمود طاهر، واكتمل على يد المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب".

وأكمل:" أفضل ما في إنشاء فروع للنادي الأهلي أن كل مسئول يكمل عمل من سبقه وهنا تكمن عظمة هذا الكيان ".

وأردف:" أتمنى تحقيق الأهلي فوز مطمئن على حساب الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والفرص متساوية بين الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال وكل فريق يملك نفس الطموح".

وشدد :" صن داونز كان الفريق الأوفر حظا لتحقيق البطولة، ويليه الأهلي، ولكن الفريق الجنوب إفريقي، ودع البطولة على يد الوداد ".

وواصل :" كل فرق دوري أبطال أفريقيا متقاربة في المستوى باستثناء صنداونز والأهلي، ولا يوجد فارق في المستوى بين الوداد والرجاء المغربي ، وأتوقع تكرار سيناريو مباراة الأهلي والرجاء غدا في مواجهة الوداد".

وزاد :" الأهلي غدا سيكون أكثر ثقة من مواجهة الرجاء لأنه تخطى الأدوار الإقصائية بشكل مريح، وأعتقد أن تعليمات الإدارة والجهاز الفني هي اعتبار نهائي دوري الأبطال مباراة واحدة تقام غدا، بالتأكيد لاعبي الوداد يتلقون تعليمات بالهدوء وامتصاص حماس الأهلي وإغلاق المساحات أملا في الفوز بالمغرب ولكن الأهلي أكثر جاهزية وإصرار على تحقيق الفوز و لا أرغب في الحديث عن الثأر".

وأكد :" جمهور الأهلي هو العامل المؤثر مع الفريق لكنه في الأجيال الحالية أصبح أكثر حماسا، والجمهور في الماضي كان يتسم بالتشجيع المثالي والصيحات مع الفرص الضائعة والخوف مع المرتدات، والجمهور الحاضر في الملاعب مؤازر لمدة 90 دقيقة ومعظمه من الشباب عكس الماضي كان معظمه من كبار السن

كما تحدث عن مصطفى شوبير قائلا :" إنه نسخة مكررة من والده في الجدية والتفاني والجرأة، ويعطي الشعور بأنه يشارك باستمرار في المباريات ويملك الجاهزية ، وتعرضه لخطورة في أوقات كثيرة من مواجهة الوداد أمر مستبعد، والأهلي يحتاج الشناوي في الإياب لفارق الخبرات".

وأفاد :" يجب أن يتكاتف جميع مسئولي الزمالك ويكون لديهم تفكير جماعي واحد وأن يتفانوا في خدمة ناديهم، والزمالك يحتاج كل أبناؤه دون حسابات أو تعقيدات .. هذا هو المخرج الوحيد للنادي من أزماته ".

واختتم قائلا :" ليس هناك أي تفكير لدي في خوض انتخابات الأهلي أو اتحاد الكرة".