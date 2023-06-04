عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طاهر أبوزيد: الأهلي أكثر جاهزية وإصرارا.. وشوبير نسخة مكررة من والده

طاهر ابو زيد
طاهر ابو زيد

أعرب طاهر أبوزيد، نجم مصر والأهلي السابق، عن سعادته بافتتاح الفرع الرابع للقلعة الحمراء بمنطقة القاهرة الجديدة.

وقال طاهر أبوزيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،  إن النادي الأهلي أحد أعمدة الرياضة المصرية وله محبيه وعشاقه في كل مكان .

وتابع :" إنشاء فرع جديد للأهلي جهد مشكور لجميع مجالس إدارات القلعة الحمراء السابقة، البداية جاءت من جانب مجلس إدارة محمود طاهر، واكتمل على يد المجلس الحالي برئاسة محمود الخطيب".

وأكمل:" أفضل ما في إنشاء فروع للنادي الأهلي أن كل مسئول يكمل عمل من سبقه وهنا تكمن عظمة هذا الكيان ".

وأردف:" أتمنى تحقيق الأهلي فوز مطمئن على حساب الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والفرص متساوية بين الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال وكل فريق يملك نفس الطموح".

وشدد :" صن داونز كان الفريق الأوفر حظا لتحقيق البطولة، ويليه الأهلي، ولكن الفريق الجنوب إفريقي، ودع البطولة على يد الوداد ".

وواصل :" كل فرق دوري أبطال أفريقيا متقاربة في المستوى باستثناء صنداونز والأهلي، ولا يوجد فارق في المستوى بين الوداد والرجاء المغربي ، وأتوقع تكرار سيناريو مباراة الأهلي والرجاء غدا في مواجهة الوداد".

وزاد :" الأهلي غدا سيكون أكثر ثقة من مواجهة الرجاء لأنه تخطى الأدوار الإقصائية بشكل مريح، وأعتقد أن تعليمات الإدارة والجهاز الفني هي اعتبار نهائي دوري الأبطال مباراة واحدة تقام غدا، بالتأكيد لاعبي الوداد يتلقون تعليمات بالهدوء وامتصاص حماس الأهلي وإغلاق المساحات أملا في الفوز بالمغرب ولكن الأهلي أكثر جاهزية وإصرار على تحقيق الفوز و لا أرغب في الحديث عن الثأر".

وأكد :" جمهور الأهلي هو العامل المؤثر مع الفريق لكنه في الأجيال الحالية أصبح أكثر حماسا، والجمهور في الماضي كان يتسم بالتشجيع المثالي والصيحات مع الفرص الضائعة والخوف مع المرتدات، والجمهور الحاضر في الملاعب مؤازر لمدة 90 دقيقة ومعظمه من الشباب عكس الماضي كان معظمه من كبار السن

كما تحدث عن مصطفى شوبير قائلا :" إنه نسخة مكررة من والده في الجدية والتفاني والجرأة، ويعطي الشعور بأنه يشارك باستمرار في المباريات ويملك الجاهزية ، وتعرضه لخطورة في أوقات كثيرة من مواجهة الوداد أمر مستبعد، والأهلي يحتاج الشناوي في الإياب لفارق الخبرات".

وأفاد :" يجب أن يتكاتف جميع مسئولي الزمالك ويكون لديهم تفكير جماعي واحد وأن يتفانوا في خدمة ناديهم، والزمالك يحتاج كل أبناؤه دون حسابات أو تعقيدات .. هذا هو المخرج الوحيد للنادي من أزماته ".

واختتم قائلا :" ليس هناك أي تفكير لدي في خوض انتخابات الأهلي أو اتحاد الكرة".

طاهر أبوزيد النادي الأهلي الأهلى الوداد المغربي دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

محمد فاروق: كولر استقر على حارس الأهلي أمام الوداد

دعاء الاستفتاح.. وهل تركه يبطل الصلاة؟

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم 4-6-2023

لمن يستيقظ مرهق ومتعب.. عليك بـ3 كلمات أوصى بهم النبي قبل النوم

سعر الذهب اليوم 4-6-2023

ذكرى ميلاد محمود عبد العزيز.. تعرف على تفاصيل أغاني فيلم الكيف

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

وزير الدفاع الصيني: عقلية الحرب الباردة تتجدد وتزيد المخاطر الأمنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيب قصير.. ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

يسبب تليّف الكبد .. احذروا هذا المشروب

فيديو

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ