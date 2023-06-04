دنيا عبد العزيز تهنئ إيهاب فهمي بعيد ميلاده

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز علي تهنئة الفنان إيهاب فهمي بعيد ميلادة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و نشرت دنيا صوره لها برفقة إيهاب فهمي و علقت كاتبة: عيد ميلاد سعيد .

وكان قد كشف الفنان إيهاب فهمي كواليس وأسرار دوره في مسلسل "حضرة العمدة"، قائلا "الحمدلله على الفن المصري وعلى الأعمال المصرية".

وأضاف "إيهاب فهمي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الفنان المصري مبدع بطبعه وهذا معروف لدي جميع صناع السينما والدراما في العالم أجمع، مشيرا إلى أن جميع الأعمال الفنية المعروضة خلال شهر رمضان جيدة جدا وبها فن حقيقي وجميع المشاركين داخل تلك الأعمال متميزون.

وتابع إيهاب فهمي، أن جميع أعمال الشركة المتحدة أثبتت نجاحها خلال هذا العام وهذا بسبب أن الشركة تقوم بتقديم أعمال فنية حقيقة من قصص واقعية حدثت في مصر ولمست المواطنين في كثير من الجوانب التي تخصهم.