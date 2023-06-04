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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسامة ربيع: الدفع بثلاثة قاطرات لقطر ناقلة بترول تعطلت ماكيناتها خلال عبورها للقناة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأنه تم الدفع  بثلاثة قاطرات لإتمام عملية قطر ناقلة البترول   SEAVIGOUR والتي تعطلت ماكيناتها وذلك خلال عبورها  للقناة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من روسيا ومتجهة إلى الصين.

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وأوضح رئيس الهيئة أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في ماكينات الناقلة في الكيلو متر  12 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بثلاثة قاطرات   شملت كل من قاطرة الإنقاذ "بورسعيد" بقوة شد 95 طن و القاطرة "بورسعيد 2" والقاطرة "بورسعيد 3"ويجري حاليا العمل على توصيل القاطرات بالسفينة استعدادا لقطرها.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام  حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال فور الانتهاء من قطر السفينة إلى الكم 17 ترقيم قناة لتستأنف القافلة عبورها مرة أخرى، فيما تنتظم حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب على أن يتم انتظار السفن في البحيرات الكبري مؤقتا حتى إتمام عملية قطر السفينة.

وأكد الفريق ربيع على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

 

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع القاطرة بورسعيد

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