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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثه داخل جوال.. تفاصيل مقتل عامل على يد 3 أشخاص في القليوبية

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم القتل.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").. بالتردد على أحد المنازل كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص مستقلين سيارة ملاكى ملك الثالث ، وبحوزتهم جوال "بلاستيكى" قاموا بنقله من السيارة إلى داخل مخزن بالمنزل.

وبالإنتقال والفحص عثر بداخل المخزن المشار إليه على جوال بداخله جثة (عامل - مقيم بمحافظة القاهرة "له معلومات جنائية" وبها جروح متفرقة).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرروا بوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجنى عليه لتحصل المجنى عليه منه على مبلغ مالى ومشغولات ذهبية بزعم توظيفها مقابل أرباح وإمتنع عن سدادها وتهرب من رد أصل المبلغ والمشغولات الذهبية ، وعلى إثر ذلك قام الأول بتتبع المجنى عليه من منطقة عمله حتى مسكنه بالمرج بالقاهرة ودلف خلفه وقام بتكبيله بقطعة من القماش وتعدى عليه بالضرب بالأيدى فأحدث إصابته ثم إستعان بباقى المتهمين ووضعوه داخل الجوال ونقلوه لمنزلهم الكائن بدائرة قسم شرطة الخصوص وإحتجازه بشقة بالطابق الأرضى إلا أنهم فوجئوا بوفاته فقاموا بنقله للمخزن محل العثور تمهيداً للتخلص منه.. كما أرشدوا عن (هاتفين - حافظة نقود المجنى عليه - السيارة المستخدمة فى الواقعة).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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