التأمين الصحي الشامل يحظي باهتمام القيادة السياسية| المنظومة تصل 4 محافظات.. والحوار الوطني: تخدم ملايين المصريين

التأمين الصحي الشامل أحد أهم الملفات التي حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية، لما يعكسه هذا الملف الهام من الإيجابيات وتخفيف الأعباء عن المواطن المصري، ومنذ أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدعوة لإطلاق الحوار الوطني بين فئات الشعب المصري ، جاء ملف التأمين الصحي كأحد أبرز الملفات المطروحة علي مائدة الحوار.

وأشاد النائب الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالخطوات الجاري تنفيذها في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التي ستخدم ملايين المواطنين بخدمات صحية فائقة الجودة.

وأضاف “ أبو العلا” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن منظومة التأمين الصحى الشامل تعد بمثابة ثورة رائعة في مجال الرعاية الصحية في مصر، حيث تهدف إلي تحقيق تطور هائل في الخدمات الطبية والصحية وذلك بمستوى يليق بالمواطنين، معقبا: “ تم إدخال العديد من الخدمات التي أبرزها طبيب الأسرة”.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الفترة الماضية تمكنت الحكومة من وصول المنظومة إلي أكثر من إقليم بالدولة حيث تستمر الجهود إلي تغطية جميع محافظات الجمهورية، مشددا علي أهمية التركيز علي إسراع وتيرة التجهيزات .

واستطرد النائب: كما أن هناك نجاح كبير لإنطلاقة منظومة التأمين الصحى الشامل في بورسعيد والأقصر، وبشكل عام فإن تطبيق هذه المنظومة يُعني إصلاح البنية التحتية للقطاع الصحى.

بدوره تواصل صدى البلد مع الدكتور أحمد السبكي - رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لاستعراض حصاد منظومة التأمين الصحي الشامل منذ الانطلاق يوليو 2019 وحتى الآن.

وقال الدكتور أحمد السبكي - رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد في يوليو 2019 وحتى الآن تم تقديم أكثر من 9.8 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، والتي شملت بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

فيما بلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد أكثر من 4 ملايين خدمة رعاية صحية أولية، منها 902 ألف خدمات الفحص الطبي الشامل وطب الأسرة، و660 ألف خدمات الأسنان، ومليون خدمة للفحص الطبي المعملي والأشعة، و115 ألف خدمة للإسعافات الأولية، كما شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

ووصل إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد بلغت أكثر من 4 ملايين خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 9 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهم «النصر التخصصي، السلام بورسعيد، الزهور، الرمد، دار صحة المرأة، ومجمع الشفاء الطبي ويضم مستشفيي "التضامن، المبرة" ، الحياة بورفؤاد، 30يونيو» منها 1.6مليون خدمة طبية بالعيادات الخارجية، 120 ألف عملية وجراحات متنوعة.

بينما تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد 672 ألف مواطن حتى الآن، وتبلغ عدد المنشآت الصحية التي تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد 44 منشآة صحية، منها 35 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 9 مستشفيات، وذلك لتشمل الخدمات الصحية تغطية كافة أرجاء وضواحي ببورسعيد.

واوضح: أنه تم اعتماد 100% من وحدات ومراكز طب الأسرة في بورسعيد، وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية إضافة إلى اعتماد 98% من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة

واستكمل، أنه منذ بداية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بورسعيد في يوليو 2019 تم استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية والتي تجرى ولأول مرة داخل نطاق المحافظة، وجراحات القلب للكبار والأطفال، والغسيل الكلوي للأطفال وشملت أيضًا استحداث تقنية الـPet CT، وعمليات القساطر لعلاج أمراض القلب دون جراحة بتقنيات ال TAVI و CTO، وعمليات علاج أمراض الشريان الأورطي البطني والأوعية الدموية بتقنيات CERAB و EVAR، إضافة إلى جراحات الوجه والفكين، والجراحات الميكروسكوبية، استخداث وحدات التطبيب عن بعد بالمنشآت لتغطي كافة حزم الخدمات الطبية والعلاجية داخلها.

وتابع: أن التكلفة الإجمالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بلغت 7 مليارات و605 مليون جنيه، حيث وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية 1.475 مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة البنية التحتية 5.680 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في مرحلة التشغيل التجريبي 450 مليون جنيه.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أنه بعد مرور أكثر من عامين على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية.

وأعلن عن تقديم أكثر من 5,5 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، والتي شملت بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأشار إلى أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالإسماعيلية بلغت أكثر من 3 ملايين خدمة رعاية صحية أولية، منها 1,4 مليون خدمات الفحص الطبي الشامل وطب الأسرة، و450 ألف خدمات الأسنان، ومليون خدمات الفحص الطبي المعملي والأشعة، و200 ألف خدمة الإسعافات الأولية، كما شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

وأضاف أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة بالإسماعيلية بلغت أكثر من 2,5 مليون خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 4 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهم "مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك، الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، فايد التخصصي"، منها 416 ألف خدمة طوارئ، 550 ألف بالعيادات الخارجية، 8 آلاف خدمة بالحضّانات والرعايات المركزة، 440 ألف عمليات وجراحات متنوعة، 137 ألف فحوصات تشخيصية بالأشعة والمعمل، إضافة إلى 120 ألف جلسة للغسيل الكُلوي.

ولفت إلى أنه تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية 1.1 مليون مواطن حتى الآن، كما لفت إلى تخطي نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليهم 91%، ولفت إلى أنه من المقرر أن تبلغ عدد المنشآت الصحية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية 66 منشآة صحية، منها 54 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 12 مستشفى، وذلك لتشمل الخدمات الصحية تغطية كافة أرجاء وضواحي الإسماعيلية.

وتابع: أنه بلغت عدد المنشآت الصحية التي تم اعتمادها وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية 5 منشآت صحية، وهم "مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، وحدة طب أسرة الشهيد محمد رفعت، وحدة طب أسرة الروضة، مركز طب أسرة الواصفية، مركز طب أسرة المستقبل"، إضافة إلى نجاح تسجيل 20 منشآة صحية أخرى منها مستشفيين "مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكُلى والمسالك"، و7 مراكز و11 وحدة طب أسرة.

واستكمل، أنه منذ بداية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية في 16 فبراير 2021 تم استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية والتي تجرى ولأول مرة داخل نطاق المحافظة، وعددها 15 خدمة طبية مستحدثة، وأهمها عمليات زراعات الكُلى، وعمليات القساطر لعلاج أمراض القلب دون جراحة بتقنيات ال TAVI و CTO، وعمليات علاج أمراض الشريان الأورطي البطني والأوعية الدموية بتقنيات CERAB و EVAR، إضافة إلى جراحات الوجه والفكين، والجراحات الميكروسكوبية، عيادات علاج الألم، الأشعة التداخلية، القسطرة المخية وإذابة الجلطات الطارئة.

وتابع: أن التكلفة الإجمالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، بلغت 10 مليارات و125 مليون جنيه، حيث وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية 1.9 مليار جنيه، فيما بلغت تكلفة البنية التحتية 7.7 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية في مرحلة التشغيل التجريبي 525 مليون جنيه.



وقال السبكي: بعد مرور أكثر من عامين على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر، كما أعلن عن تقديم أكثر من 7.8 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في الأقصر، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأشار، إلى إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالأقصر التي بلغت 3.5 مليون خدمة رعاية صحية أولية، منها أكثر من 1.1 مليون خدمات الفحص الطبي الشامل، وخدمات طب الأسرة 2.3 مليون، و695 ألف خدمات الأسنان، و850 ألف خدمات الفحص الطبي المعملي والأشعة، 280 ألف خدمة الإسعافات الأولية، كما شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

وأضاف، أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر بلغت أكثر من 3.36 مليون خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 6 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهم مستشفيات «حورس التخصصي، طيبة التخصصي، الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي، الأطفال التخصصي، مجمع الأقصر الطبي الدولي »، منها 280 ألف خدمة طوارئ، 836 ألف بالعيادات الخارجية،أكثر من 177 ألف عمليات وجراحات متنوعة، 3.4 مليون فحوصات تشخيصية بالأشعة والمعمل.

ولفت، إلى تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في الأقصر 1.2 مليون مواطن حتى الآن، كما لفت إلى تخطي نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليهم 91%، وأشار أنه من المقرر أن تبلغ عدد المنشآت الصحية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر 66 منشآة صحية، منها 59 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 6 مستشفيات، لخدمة أهالي جنوب الصعيد.

وتابع: أنه بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم اعتمادها وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية 11 منشآة صحية بمحافظة الأقصر، منهم مستشفيي «إيزيس التخصصي وطيبة التخصصي»، إضافة إلى9 وحدات ومراكز لطب أسرة تم اعتمادهم بالمحافظة خلال عامين، إضافة إلى نجاح تسجيل 43 منشآة صحية أخرى، تميدًا للحصول على درجة الاعتماد القومية.

ونوه: أن إجمالي تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في الأقصر، تبلغ 9.625 مليار جنيه، تشمل 7.300 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة الجديدة والبالغ عددها 59 مركز ووحدة صحية و 6 مستشفيات، بالإضافة إلى 1.800 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لتلك المنشآت، و 525 مليون جنيه تكلفة التشغيل للمنظومة لمدة ثلاثة شهور.

وفيما يخص تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل برابع المحافظات وهي جنوب سيناء، أوضح الدكتور أحمد السبكي أنه بعد مرور أكثر من عامين على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء ومشاركة منشآت هيئة الرعاية الصحية في التأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27.

وأعلن عن تقديم أكثر من 570 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأشار، إلى إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالأقصر التي بلغت 123 ألف خدمة رعاية صحية أولية، منها حوالي 38 ألف خدمات الفحص الطبي الشامل، وخدمات طب الأسرة 70 ألف، و28 ألف خدمات الأسنان، وأكثر من 45 ألف خدمات الفحص الطبي المعملي والأشعة، 18 ألف خدمة الإسعافات الأولية، كما شملت خدمات لعلاج أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

وأضاف، أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة في جنوب سيناء بلغت أكثر من 270 ألف خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهم مستشفيات «شرم الشيخ الدولي، رأس سدر المركزي »، منها 185 ألف بالعيادات الخارجية، وحوالي 4000 عملية وجراحات متنوعة.

ولفت، إلى تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء 113 ألف مواطن حتى الآن، وأشار أنه من المقرر أن تبلغ عدد المنشآت الصحية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء 31 منشآة صحية، منها 23 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 8 مستشفيات، لخدمة أهالي جنوب سيناء.

وتابع: أنه بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم اعتمادها في جنوب سيناء 4 منشآت وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية ، منهم مستشفيي «شرم الدولي، مركزي طب أسرة "دهب، الوريسات"، وحدة طب أسرة وادي مندر».

ونوه: أن إجمالي تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء، تبلغ 3.280 مليار جنيه، تشمل 2.100 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة والبالغ عددها 23 مركز ووحدة صحية و8 مستشفيات، بالإضافة إلى 580 مليون جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتلك المنشآت، و 600 مليون جنيه تكلفة التشغيل للمنظومة لمدة ثلاثة شهور.