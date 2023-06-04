من ريال مدريد.. باريس سان جيرمان يحسم أولى صفقاته الصيفية

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، توصل إدارة نادي باريس سان جيرمان لاتفاق مع ماركو أسينسيو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" توصل نادي باريس سان جيرمان لاتفاق مع ماركو أسينسيو لضمه بعقد يمتد حتى صيف 2027".

وأضاف:" من المتوقع أن يوقع أسينسيو على عقود انضمامه إلى باريس سان جيرمان، الأسبوع المقبل بعد توديع جماهير ريال مدريد".

وكان ريال مدريد أعلن أمس السبت، رحيل أسينسيو عقب انتهاء عقده مع النادي في 30 يونيو الجاري.

أرقام أسينسيو مع ريال مدريد:

خاض أسينسيو 285 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل 61 هدفا وصنع 32 تمريرة حاسمة.

وفاز ماركو أسينسيو بـ 17 لقبا مع ريال مدريد، وهم: دوري أبطال أوروبا (3)، كأس العالم للأندية (4)، كأس السوبر الأوروبي (3)، الدوري الإسباني (3)، كأس الملك (1) وكأس السوبر الإسباني (3).

