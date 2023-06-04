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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المقداد: هناك تنسيقًا متبادلًا بين سوريا والعراق في العديد من الملفات |فيديو

وزير الخارجية السوري
وزير الخارجية السوري

قال فيصل المقداد، وزير الخارجية السوري، إن بلاده تتطلع لأفضل مستوى من العلاقات مع العراق، مشددًا على أن هناك تواصل دائم بين قيادتي البلدين لحل الأزمات.

وأضاف "المقداد"، خلال مؤتمر صحفي رفقة نظيره العراقي فؤاد حسين، عقب مباحثاتهما في بغداد ونقلته "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تنسيقًا متبادلًا بين سوريا والعراق في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب عن إدانة بلاده للاعتداءات التركية على الأراضي السورية والعراقية، مشددًا على أهمية التواصل الدائم بين البلدين في مختلف الموضوعات.

كان وزير الخارجية العراقي، أكد خلال المؤتمر الصحفي ذاته، أن البلدين بحثا ملف المساعدات الإنسانية وإيصالها للشعب السوري، مؤكدًا أن العراق سيتحرك خلال المرحلة المقبلة، من أجل المساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية، كما يجري التنسيق بين البلدين لمكافحة تجارة وتهريب المخدرات.
 

 

وزير الخارجية السوري العراق العراقي فؤاد حسين سوريا فيصل المقداد

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