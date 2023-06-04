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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

سرى الدين: لا مجال لتحقيق التنمية دون إصلاح هيكلي حقيقي لمؤسسات الدولة

هاني سرى الدين،رئيس
هاني سرى الدين،رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ

أكد الدكتور هاني سرى الدين، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أنه لا مجال للتحسين وتحقيق التنمية دون إصلاح مؤسسي هيكلي حقيقي لمؤسسات الدولة، قائلا: لأن هذه المؤسسات هى المعنية بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2023/2024.

وأشار إلى أنه حتى هذه اللحظة لا نجد جديد فى عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي، مشيرا إلى أن الجهاز الإدارى للدولة يعمل بنفس الآلية.

وطالب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بضرورة أن يكون الإصلاح المؤسسى له أولوية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى كيفية تحقيق استثمارات أجنبية.

الدكتور هاني سري الدين الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين ابو شقة خطة التنمية الاقتصادية استثمارات اجنبيه

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