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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الملكة رانيا تخطف أنظار رواد السوشيال ميديا من حنة الأميرة رجوة.. شاهد

صدى البلد

لازال فرح ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله والآنسة رجوة السيف، يحظى بحديث السوشيال ميديا  بمتابعة رواده ليثير جدلا واسعا من قبل رواد مواقع. 

وأثارت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الكثير من الجدل وإعجاب رواد السوشيال ميديا بإطلالتها في حفل حناء الأميرة رجوة  زوجة أبنها الأمير حسين وهي ترقص على أنغام الموسيقي الأردنية وسط حشود من النساء الأردنيات بوجها المبتسم كالمعتاد 

وجاءت أغلب تعليقات رواد السوشيال ميديا أكثر إعجاب بإطلالتها وببساطتها في التعامل مع حشود الأردنيين وجاءت بعض التعليقات 

“ماشاء الله الملكة كأنها اخت العريس جمال واناقة وهضامه بالفعل ملكة القلوب”"ماشاءالله تبارك الرحمن جميلة الوجة كثيرة الضحكة زواج الدهر بارك الله لهما وبارك عليهما"

شاهد الفيديو عبر الرابط التالي:

https://www.instagram.com/reel/CsljNV1A59D/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D&fbclid=IwAR25aC47T-7DKwjGftSrulwabz8K_p-FdvFYX0fWmmxwwj3Kn0y1DU1Pt4s

 

ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله الآنسة رجوة السيف

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