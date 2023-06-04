في تصنيف التايمز البريطاني| كفرالشيخ تحصد المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة احتلت الترتيب (501 - 600) عالميًا، والترتيب الثاني محلياً فى التصنيف العام لتصنيف التايمز البريطاني .كما احتلت المركز (601-800) والمركز الخامس محليًا فى تصنيف التايمز البريطاني لأهداف التنمية المستدامة.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، بأن الجامعة احتلت الترتيب (301-400) فى الترتيب العام لتصنيف التايمز البريطاني فى مجال الطب البيطري، وعلوم الحياة، والعلوم الفزيائية، وعلوم الهندسة، واحتلت الترتيب (501-600) فى مجال الصحة الإكلينيكية.

كما صرح رئيس جامعة كفر الشيخ، بأنه فيما يخص ترتيب الجامعة داخل كل هدف من أهداف التصنيف للتنمية المستدامة، احتلت الجامعة المركز (201-300) فى الهدف الثاني المختص بالقضاء التام على الجوع، والهدف السادس المختص بالمياة النظيفة والنظافة الصحية، والهدف الثاني عشر المختص بالاستهلاك والانتاج والهدف الثالث عشر المختص بالعمل المناخي، والهدف الرابع عشر المختص بالحياة تحت الماء، والهدف الخامس عشر المختص بالحياة فى البر.

كما احتلت الجامعة المركز (401-600) فى الهدف الاول المختص بالقضاء على الفقر، والهدف السابع المعني بالطاقة النظيفة، والهدف التاسع المختص بالصناعة والابتكار والهياكل السياسية، والهدف العاشر المختص بالحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، والهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الاهداف).

واحتلت الجامعة المركز (801-1000) فى الهدف الخامس المختص بالمساواة بين الجنسين، والهدف الثامن المختص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد.

وقال رئيس الجامعة، إن تصنيف التايمز البريطاني يعد واحداً من أفضل التصنيفات العالمية ويعتمد على مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات: التعليم «البيئة التعليمية»، والبحث العلمي «حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة»، والاستشهادات «تأثير البحث»، والعلاقات الدولية «أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث»، ودخل الصناعة «نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع».