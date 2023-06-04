تشريعية النواب: المدن الجديدة خارج نطاق الدوائر الانتخابية

قال النائب سليمان وهدان عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إن الانتخابات المقبلة ستحتاج لزيادة عدد الدوائر، لأن هناك مناطق مثلت ومناطق لم تمثل في الانتخابات الأخيرة، مع زيادة المقاعد.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المدن الجديدة خارج نطاق الدوائر الانتخابية، وهي الآن تضم كتلة سكنية ضخمة، وتحتاج لتمثيل وعلاج لهذا الفراغ.

القائمة المطلقة

وتابع أن هناك فرصة سانحة عبر القائمة المطلقة المغلقة ليكون هناك تمثيل لكل الأحزاب السياسية، وبالتالي تزيد المنافسة، وهذا لا يمنع أن يكون في المستقبل هناك تحول في الرؤية وتغير في النظام الانتخابي.

وذكر أننا نحتاج الآن لإجراء انتخابات محليات بنسب محددة للمرأة والعمال والفلاحين مختلفة عن النسب المحددة لانتخابات النواب، ونحن الآن في طريقنا لتحقيق اللامركزية، إداريا وماليا وتنفيذيا، وهذه اللامركزية تحتاج حوارا مجتمعيا موسعا، لأن المحافظ حاليا هو مجرد مشرف على تنفيذ مشروعات الوزارات.