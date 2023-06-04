إرادة جيل: المعيار الانتخابي هو ما سيحدد عدد المقاعد في المجالس المحلية

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، إن تحالف الأحزاب المصرية أجرى عددا من الاجتماعات والنقاشات، واستقر بنسبة كبيرة على القائمة المغلقة المطلقة، باعتبارها الأنسب وليست الأفضل.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد، على شاشة "إكسترا نيوز"، أننا قدمنا مقترحا لزيادة عدد النواب وعدد القطاعات باعتبار زيادة عدد السكان، والمكان الجديدة في العاصمة الإدارية يستطيع أن يحتوي عددا أكبر، وأيضا الأحزاب يكون لديها متسع للمشاركة، وتتسع رقعة التمثيل الحزبي في البرلمان.

المجالس المحلية



وأوضح أن المعيار الانتخابي هو ما سيحدد عدد المقاعد في المجالس المحلية، وأن المادة 180 من الدستور تحتاج خبراء لضبط القائمة على المادة، ولكن أمنياتنا أن يزيد عدد المقاعد إلى 65 ألف.