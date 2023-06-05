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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد جاد الله: نتيجة فوز الأهلي على الوداد غير مطمئنة.. ومباراة الإياب صعبة

صدى البلد

قال خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق، إن نتيجة مباراة الوداد، مقلقة للغاية، قبل مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، خاصة وأن المنافس مميز للغاية ويمتلك عناصر قوية.

 

وأضاف جاد الله، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي والوداد هما الأفضل على مستوى إفريقيا، والفوز بهدفين مقابل هدف، غير مطمئن تمامًا.

وأشار إلى أن الوداد بدأ المباراة متحفظ دفاعيًا على أمل الخروج بالتعادل سلبيًا، بينما الأهلي نجح في التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، الأمر الذي دفع الوداد إلى طريقة لعبه بالتحول من الدفاع إلى الهجوم.

واختتم تصريحاته، أن مباراة إياب نهائي إفريقيا ستكون صعبة على الأهلي، خاصة بعد الهدف الذي زاد من صعوبة اللقاء، مشددًا أن حسين الشحات يقدم مستويات أكثر من رائعة فى الفترة الأخيرة، ومارسيل كولر نجح في تطوير أداء اللاعبين.

ابطال افريقيا الأهلى الأهلي والوداد هاني حتحوت حسين الشحات

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