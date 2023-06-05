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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| فيديو مثير للقلق في روسيا.. هل بدأت أوكرانيا الهجوم المضاد؟

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الاثنين، إن قوات الجيش تمكنت من إحباط هجوما أوكرانيا واسعا في خمسة مواقع بمحاذاة الجبهة في منطقة دونيتسك بجنوب البلاد ، مما أسفر عن مقتل مئات الجنود الأوكرانيين.

وبحسب الإعلان الروسي ، هاجمت أوكرانيا بست كتائب، في مواقع اشتبهت فيها موسكو في أن أوكرانيا ستحاول استعادة السيطرة على الأراضي التي ضمتها روسيا.

وجاء في إعلان وزارة الدفاع الروسية ، أنه "في صباح يوم 4 يونيو شن العدو هجوما واسعا في خمس نقاط بؤرية في جنوب دونيتسك ، بهدف اختراق الجبهة في القطاع الأكثر ضعفا. لم تحقق اهدافها ولم تنجح ".

 

وأكد  الجي

ش الروسي ، أيضًا مقتل 250 جنديا أوكرانيا وتدمير 16 دبابة وعشرات العربات المدرعة.

في غضون ذلك ، حذرت روسيا من أن أوكرانيا ربما شنت "هجومها المضاد" الذي كانوا يتوقعونه منذ بعض الوقت ، عندما أصدرت السلطات في كييف الليلة الماضية شريط فيديو جديد يشير إلى ذلك.

ويظهر في الفيديو عددا من الجنود الأوكرانيين المسلحين وهم يضعون أصابعهم على شفاههم ويطلبون الصمت. يُظهر الشريط الذي تم إنتاجه أيضًا جنودًا ملثمين وهم يشيرون إلى الصمت وسط ضجيج نيران المدفعية. ينتهي الفيديو بلقطات لطائرتين من طراز F-16 تحلقان بالقرب من بعضهما البعض.

والليلة الماضية ، أشار جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، إلى احتمال شن أوكرانيا هجوما ضد الروس، وقدر أنه بعد مثل هذا الهجوم ، ستتولى أوكرانيا إعادة "منطقة ذات أهمية استراتيجية".

وحول تقييم الأماكن التي سيتم فيها تنفيذ الهجوم المضاد: قال "سيعتمد ذلك على التطورات على الأرض ، عندما يبدأ الأوكرانيون ذلك الهجوم المضاد".

وكرر سوليفان تقييمه فيما يتعلق بنتائج الهجوم:" الأوكرانيون سينجحون في هذا الهجوم المضاد ".

ولم يقدم مستشار الأمن القومي جدولا زمنيا تقديريا لإجراء أي مفاوضات، في محاولة لإنهاء الحرب ، لكنه أكد مع ذلك أن "التطورات في ساحة المعركة سيكون لها تأثير كبير على أي مفاوضات مستقبلية".

وأشار إلى كلمات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، والتي بموجبها ستنتهي الحرب في نهاية المطاف من خلال الدبلوماسية. 

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