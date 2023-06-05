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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الملحن محمد النادي عن عمر يناهز 39 عاما

صدى البلد

أعلن المطرب والشاعر الغنائى خالد تاج الدين وفاة الملحن الشاب محمد النادى عبر حسابه بفيسبوك .

وكتب خالد تاج الدين :"البقاء والدوام لله الملحن محمد النادي في ذمة الله."

معلومات عن الملحن محمد النادى 

ملحن مصري من مواليد الإسكندرية في 16 أغسطس 1984 ولحن للعديد من المطربين الشباب مثل: (محمد حماقي، نانسي عجرم، أحمد سعد، هيثم شاكر، عبدالفتاح الجريني، حمادة هلال، مصطفى قمر ... وغيرهم

تصريحات سابقة للملحن محمد النادى 

أكد الملحن محمد النادي فى تصريحات سابقة أنه أحب الموسيقى منذ الصغر حيث كان يكتب خواطر منذ المرحلة الابتدائية، وبدأ الأمر في التطور حتى وصل إلى المرحلة الجامعية وتعلم العزف على آلة الجيتار.


وأضاف خلال حلوله ضيفًا على برنامج "مصنع الأغاني" مع فريدة الخادم، على “نجوم إف إم”، إلى أن كان طموحه منذ الصغر أن يكون ملحنًا وليس مغنيًا، كاشفًا عن كواليس العمل مع نجوم الوطن العربي والتي بدأها بأغنية مع الفنان مصطفى قمر عام 2004.


عن أغنية “أمنتك” للهضبة عمرو دياب، قال: “التعاون بدأ من خلال الشاعر تامر حسين الذي تحدث معي وطلب مني تقديم أغنية للهضبة، وبالفعل اجتمعنا سويًا وتمكننا من تأليف وتلحين أمنتك ومعاك قلبي واستمع إليهما عمرو وأصبحتا أول أغنيتين في ألبوم (أحلى وأحلى)”.

وكشف النادي عن كواليس أغنية “معاك قلبي”، مشددًا على أن عمرو دياب غير الأغنية من رتم معين سريع وموسيقي إلى رتم هادئ، وكان الأمر بمثابة المفاجأة له، منوهًا بوجود تعاون معه في ألبومه الجديد “كل حياتي”.
وتحدث النادي عن تعاونه مع الفنان مصطفى قمر في أغنية “هي”، مشيرًا إلى أنها كانت كلمات ثم لحنها، مضيفًا: “عرضت على الفنان هشام عباس في البداية ووافق عليها وتم الاتفاق على تقديمها إلا أن المشروع لم يكتمل”.

وأشار إلى أن أغنية “يا أنا يا مفيش” للفنان تامر حسني، تعد أول تعاون معه، قائلا إن تامر كان يصور فيلم “نور عيني” ويريد أغنية مناسبة لأجزاء في الفيلم، حيث تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في تلحينها وكتابة كلماتها.
واستطرد: “في البداية الأغنية كانت للفنان محمد حماقي لكن كان عليه ملاحظات في الدخول الخاص بها، لكن المشروع لم يكتمل وفكرنا في تامر الذي وجدها مناسبة له”.
وتحدث النادي عن كواليس التعاون مع الفنان هشام عباس في أغنية “متبطليش”، موضحًا: “هذه الأغنية يعود الفضل فيها إلى الموزع توما والشاعر أيمن بهجت قمر”.

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