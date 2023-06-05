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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترجع للفترة العثمانية.. الجزائر تستعيد بنادق أثرية من بريطانيا

صدى البلد

تمكنت الجزائر من استرجاع 7 بنادق أثرية تعود إلى الفترة العثمانية، بعد أن كانت معروضة للبيع في مزاد إلكتروني بالعاصمة البريطانية لندن، ومن المقرر أن يتم دمجها ضمن قائمة المجموعات المتحفية الوطنية بالجزائر.

جاء ذلك في بيان لوزارة الثقافة الجزائرية نشرته على موقعها "فيسبوك"، قالت فيه إنها "تمكنت بالتنسيق مع مصالح وزارة الخارجية من استعادة 7 بنادق يعود تاريخها إلى الفترة العثمانية (1518-1830)".

وبحسب وسائل إعلام، فإن الوزارة الجزائرية أوضحت أن "البنادق العتيقة كانت محل عرض للبيع في مزاد إلكتروني بلندن، قبل أن تتدخل مصالح الدولة الجزائرية لاسترجاعها".

ولم تقدم الوزارة تفاصيل أكثر بشأن الجهة التي عرضت البنادق للبيع، أو التي قامت بتهريبها من البلاد.

كما أشارت الوزارة إلى أن تلك "القطع التاريخية تكتسي أهمية بالغة من الناحية الأثرية والفنية، ومن المقرر أن يتم دمجها ضمن قائمة المجموعات المتحفية الوطنية".

ومطلع أبريل الماضي، أعلنت الجزائر استرجاع مخطوطة إسلامية نادرة يرجع تاريخها إلى الحقبة العثمانية، استولت عليها السلطات الاستعمارية الفرنسية عام 1842 خلال غارة ضد الأمير عبد القادر الجزائري.

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